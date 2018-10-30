Авиакомпании "Якутия" запретили летать за границу

Росавиация ввела для авиакомпании "Якутия" ограничение на выполнение международных рейсов. Основанием послужили нарушения воздушного законодательства, выявленные на авиапредприятии в ходе проверок. Запрет начнет действовать с 5 ноября.

Выявленные нарушения сказывались на безопасности полетов. При проверках было обнаружено, что на предприятии не соблюдают максимальную продолжительность летных смен, не производят в установленные сроки техобслуживание воздушных судов, несвоевременно заменяют на самолетах детали и механизмы с ограниченным ресурсом. А чтобы скрыть это, фальсифицируют документы.

В Росавиации отмечают, что в оговоренный срок предприятие не устранило выявленные неисправности воздушных судов. Из-за неудовлетворительного состояния самолетов оно заслужило реноме одного из самых непунктуальных в стране: задержки рейсов здесь стали хроническими.

Впрочем, в правительстве республики (предприятие на 100 процентов принадлежит ему) при известии о запрете на осуществление только международных рейсов, судя по всему, вздохнули с облегчением. Здесь не исключали возможность более суровой меры - отзыва сертификата эксплуатанта. В этом случае наказаны были бы не только авиаторы, но и население. Дело в том, что региональный перевозчик осуществляет полеты из Якутска в райцентры, Москву и многие другие города страны. Закрыть образовавшиеся пустоты было бы очень сложно.

- Ограничение полетов за рубеж не является отзывом сертификата. Речь идет об устранении замечаний в срок до 90 дней, - отметил первый зампред правительства Алексей Колодезников. По его словам, авиакомпания приняла план по устранению несоответствий и недостатков, и "работа уже идет". Она началась с решения кадровых вопросов. Были уволены генеральный директор Ольга Федорова и коммерческий директор. Предприятие возглавил создатель лоукостера "Добролет" Владимир Горбунов.