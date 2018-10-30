Новости

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра 06:47
Тела 10 погибших обнаружили на месте крушения Boeing 737 06:30
Список целей обнаружен у обвиняемого в рассылке бомб в США 06:29
Жители Камчатки украли более 40 млн рублей из банкоматов 06:26
Трамп заявил о готовности сразиться с Клинтон за пост президента США 05:50
В Якутске осужден воевавший в Сирии террорист 05:37
Власти Канады задержали угрожавшего школе ученика 05:36
Водолазы Тихоокеанского флота совершили погружение на 416 метров 05:01
Точность прогнозов погоды повысится благодаря суперкомпьютеру 04:54
В Приморье нашли больного тигра 04:51
Четыре человека пострадали во время ЧП с плавучим доком в Мурманске 04:51
Взрыв из-за замыкания силового кабеля произошел в Киеве 04:45
Трутнев: Предложения по развитию ДФО будет собирать специальный сайт 04:21
"Адмирал Кузнецов" не пострадал во время ЧП с плавдоком в Мурманске 04:14
Клинтон рассказала о планах участвовать в президентских выборах 04:03
На камчатском судне изъяли красную икру на пять млн рублей 03:54
В Хабаровском крае циклон оставил без света более семи тысяч человек 03:35
Водолазы возобновили поиски разбившегося в Индонезиии самолета 03:25
Польшу напугал возможный дефицит украинских рабочих 03:24
В Калифорнии вечеринка по случаю Хэллоуина закончилась стрельбой 02:35
Непогода оставила без света 17 тысяч человек на Корсике 02:32
Белый дом не признал сходство Трампа и Болсонару 02:27
Шесть человек погибли в Италии из-за непогоды 02:14
Эквадорский суд отклонил иск Ассанжа о защите его прав как беженца 01:55
В США начались учения стратегических ядерных сил Global Thunder 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
30.10.2018 06:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра

Текст: Юлия Гарднер

Сегодня утром вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил пепел на высоту три километра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

Фото: ANSA
Под слоем "вулканического ливня" в Помпеях найдены новые жертвы Везувия

Шлейф от выброса растянулся на пять километров к северо-востоку от исполина.

Пеплопада в Северо-Курильске не зафиксировано, запаха сероводорода нет.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МО: В Сирии начались съемки для новой провокации с химоружием
Козак: Пошлины на экспорт топлива могут ввести на следующей неделе
Меркель не будет выдвигаться на должность канцлера на следующих выборах
С 5 ноября авиакомпания "Якутия" временно не сможет летать за границу
Жертвами атаки в центре Туниса стали девять человек