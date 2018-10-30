Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра

Сегодня утром вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил пепел на высоту три километра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

Шлейф от выброса растянулся на пять километров к северо-востоку от исполина.

Пеплопада в Северо-Курильске не зафиксировано, запаха сероводорода нет.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.