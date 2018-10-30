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30.10.2018 03:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На камчатском судне изъяли красную икру на пять млн рублей

Текст: Юлия Гарднер

Нелегальную партию красной икры весом почти две тонны изъяли пограничники на камчатском судне. Она хранилась в специально сделанном тайнике.

На Камчатке обнаружили более 150 тонн нелегальной рыбы и икры

74 куботейнера с икрой лососевых обнаружили на судне "Снабженец-1", пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по восточному арктическому району.

Капитан корабля не имел документов, которые подтвердили бы законность происхождения и качество продукции, поэтому ее изъяли.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам, превысила пять миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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