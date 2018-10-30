На камчатском судне изъяли красную икру на пять млн рублей

Нелегальную партию красной икры весом почти две тонны изъяли пограничники на камчатском судне. Она хранилась в специально сделанном тайнике.

74 куботейнера с икрой лососевых обнаружили на судне "Снабженец-1", пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по восточному арктическому району.

Капитан корабля не имел документов, которые подтвердили бы законность происхождения и качество продукции, поэтому ее изъяли.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам, превысила пять миллионов рублей.