В Хабаровском крае циклон оставил без света более семи тысяч человек

Шесть населенных пунктов в районе имени Лазо Хабаровского края остались без электроэнергии из-за циклона. Среди них - Обор, Дурмин, Сидима, Мухен, Золотой, Сукпай, сообщает региональное ГУ МЧС.

В поселок Обор электричество удалось оперативно вернуть.

"В настоящее время без электроснабжения остаются пять населенных пунктов. Всего - 1736 жилых домов, в которых проживает более семи тысяч человек", - говорится на сайте ведомства.

Социально значимые объекты в населенных пунктах подключены к резервным источникам питания.

Последствия аварии ликвидируют 14 человек и четыре единицы техники.