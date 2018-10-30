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30.10.2018 10:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Хабаровском крае сэкономили 150 млн на отказе от госзакупок

Текст: Юлия Гарднер

Экономия на сомнительных госзакупках сохранила в бюджете Хабаровского края 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: depositphotos.com
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Ранее губернатор Сергей Фургал попросил проверить все "скандальные" позиции, на которые могут потратить бюджетные деньги. В список сомнительных попали две служебные квартиры стоимостью 5,5 миллиона рублей каждая, два автомобиля для чиновников по 2,5 миллиона, мультимедийная система для упраздненного ныне министерства информационной политики за 11 миллионов, канцелярия и мебель общей стоимостью в 10 миллионов рублей и даже ковровые покрытия.

Сейчас краевое министерство финансов проводит аудит по всем остальным госзакупкам на общую сумму 27 миллиардов рублей.

-  До 1 января 2019 года мы сэкономим для краевого бюджета порядка 800 миллионов рублей. Речь идет о сэкономленных ввиду сокращения количества министерств и ведомств средствах на содержание зданий, кабинетов и машин, - заявил Сергей Фургал, добавив, что эти деньги пойдут на решение острых социальных проблем жителей края.

Он отметил, что данная сумма не включает в себя сохраненные благодаря реструктуризации аппарата краевого правительства средства. Эффект от этого шага ощутят в следующем году.

Сергей Фургал также подчеркнул, что поставил перед правительством задачу сэкономить в 2019 году два миллиарда рублей. При этом финансирование социальных программ сохранится на прежнем уровне.

Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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