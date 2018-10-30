В Якутске осужден воевавший в Сирии террорист

В Якутске Дальневосточный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы члена международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра", деятельность которой запрещена на территории РФ.

Как сообщила во вторник пресс-служба УФСБ по Якутии, установлено, что гражданин Мирвохидов Мирсохиджон, 1991 года рождения, являющийся гражданином России и зарегистрированный в городе Нерюнгри, выезжал в Сирию. В лагере боевой подготовки членов международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" он прошел религиозное обучение, обучился навыкам ведения боя с огнестрельным оружием и боевого перемещения на местности. После обучения участвовал в боевых действиях в составе бандгруппы против сирийской армии.

Впоследствии террорист попытался незаконно въехать на территорию России с использованием поддельных документов. Его задержали сотрудники ФСБ.

Суд признал Мирвохидова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 1 ст. 322 (пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда) УК РФ.

Приговор суда вступил в законную силу. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.