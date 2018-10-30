В Приамурье мать за убийство ребенка приговорили к 12 годам тюрьмы

Амурский областной суд признал виновной 19-летнюю жительницу села Грязнушка Благовещенского района в убийстве четырехлетнего сына.

Установлено, что 21 августа 2017 года мать была дома со своим ребенком. Малыш капризничал, не слушался. Тогда женщина нанесла ему множественные удары по телу и голове ногами и кожаным ремнем.

"На предварительном следствии женщина признала себя виновной не сразу, но в судебном заседании под тяжестью имеющихся в деле неопровержимых доказательств вину признала полностью",- говорится в официальном сообщении областной прокуратуры.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии общего режима. После выхода из тюрьмы ее свобода будет ограничена на год.

Интересно, что в начале расследования вину матери-убийцы пытался взять на себя ее сожитель, отчим погибшего мальчика. Следствию и суду удалось доказать его невиновность.