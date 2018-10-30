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30.10.2018 04:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье нашли больного тигра

Текст: Юлия Гарднер

Причину заболевания тигра, несколько дней пролежавшего у реки в Приморье, выясняют ветеринары.

Обессиленного зверя на берегу заметили рыбаки. Местные жители также сообщали о лежащем на одном и том же месте хищнике. Агрессии к людям он не проявлял, но и не сторонился их.

Фото: МРОО "Центр "Тигр"/facebook.com
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Охотоведы попытались отогнать тигра в лес, но безуспешно. Такое поведение говорило о том, что он ранен или серьезно болен. Тогда специалисты поймали краснокнижную кошку и поместили в реабилитационный центр "Утес" под Хабаровском. Осмотр показал, что внешних повреждений у животного нет.

- Сейчас ему дают препараты общего спектра, антибиотики, иммуноподдерживающие - от наиболее распространенных болезней кошачьих. Пока общий анализ крови показывает, что у тигра инфекционное заболевание. А какой вирус его вызвал, специалисты выясняют, - рассказал РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Он отметил, что снижение иммунитета у диких кошек зачастую вызывают паразитарные болезни или огнестрельные ранения, которые по прошествии некоторого времени сложно обнаружить.

Арамилев добавил, что состояние хищника постепенно улучшается. Впервые за несколько дней он притронулся к пище и воде.

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