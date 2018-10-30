Водолазы Тихоокеанского флота совершили погружение на 416 метров

Впервые в истории Военно-морского флота России подводники в водолазном колоколе погрузились на глубину 416 метров с выходом на грунт.

- Три дня они проходили компрессию в барокамерах под контролем специалистов, после чего отправились на глубину, где обследовали подводную акваторию и развернули Государственный флаг Российской Федерации. Также водолазы провели тренировку по подсоединению шлангов подачи воздуха к макету условно аварийной подводной лодки, - сообщил начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

В погружении на глубоководный полигон Японского моря участвовали подводники ТОФ, специалисты научно-исследовательского института (спасания и подводных технологий) ВУНЦ ВМФ и военнослужащие отдельного экспедиционного отряда водолазов. Они использовали современный глубоководный водолазный комплекс ГВК-450, размещенный на борту спасательного судна ТОФ «Игорь Белоусов».

Трое подводников ранее принимали участие в глубоководном погружении на 317 метров, которое проводилось с этого же судна 30 октября 2017 года.

Сейчас водолазы чувствуют себя удовлетворительно и проходят процесс декомпрессии. Выход из барокамеры запланирован на 18 ноября.



Справка «РГ»

Спасательное судно «Игорь Белоусов» прибыло на Тихоокеанский флот в 2016 году. Оно оснащено глубоководным спасательным комплексом ГВК-450, который позволяет водолазам погрузиться на глубину до 450 метров и поднять моряков с «аварийной подлодки» на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 морякам.