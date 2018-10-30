Медики: Четверь российских детей имеют проблемы с рационом

25 процентов детей в России страдают избыточным или недостаточным питанием. Такие данные в ходе 17-го Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов озвучила заведующая лабораторией питания здорового и больного ребенка "Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей" Минздрава России Татьяна Боровик.

- Как говорят, человек рождается для жизни, а жизнь невозможна без питания. А питание, особенно детское, оставляет желать лучшего, - констатировала профессор. - С двух-трех лет ребенок уже начинает употреблять сладости, отмечается недостаток витаминов и минеральных веществ. В рационе современных детей наблюдается избыток соли и сахара и недостаток овощей и фруктов. Норма последних должна составлять от 400 граммов в сутки. К сожалению, такое редко встречается. Также дети очень мало употребляют рыбу, содержащую омега-3 жирные кислоты. А все это один из залогов профилактики неинфекционных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, ожирения, сахарного диабета второго типа, от которых ежегодно погибают 16 миллионов человек в возрасте до 70 лет.

По словам Татьяны Боровик, Всемирная организация здравоохранения выделяет четыре формы неадекватного питания: недоедание, переедание, специфическая форма недостаточности и несбалансированное питание.

Татьяна Боровик Фото: Илья Сергеев/РГ

- По статистике 2013 года, 162 миллиона детей в возрасте до пяти лет отставали в росте, - продолжила профессор. - Причина кроется в несбалансированном питании женщины во время беременности, нерациональном питании кормящей матери или в неадекватном искусственном вскармливании.

Заведующая кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионально образования Минздрава России Ирина Захарова рассказала о пользе витамина D и нехватке его у детей.

- По сути, витамин D - не витамин, а прогормон, оказывающий благоприятное влияние на организм, особенно на кости, мышцы и иммунную систему, - объяснила Ирина Захарова. - Кроме того, с помощью витамина D можно снизить пять видов рака - молочной железы у женщин, предстательной - у мужчин, поджелудочной железы, мочевого пузыря и онкогематологических заболеваний.

Как отметила профессор, витамин D следует принимать круглогодично начиная с месячного возраста. Удивительно, что острый дефицит витамина D специалисты отметили у детей в мае, в то время как раньше его прекращали принимать как раз с последнего месяца весны в расчете на большее количество солнечных дней.

Главный педиатр Минздрава России по СЗФО Елена Булатова также обеспокоена детским питанием, начиная с самого рождения.

- В роддомах навязывают докормы, которые достигают 48 процентов, - отметила Елена Булатова. - Что касается школьников, то у них 58 процентов рациона составляет фастфуд. К тому же каждый третий юноша ежедневно выпивает безалкогольный энергетический напиток.

По мнению старшего научного сотрудника отдела детского питания "Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии" Марии Гмошинской, корнем многих проблем является ранний отказ от грудного вскармливания. Причем причины для этого могут быть самыми разными: медицинские, организационные, психологические или социальные.

- Позднее рождение ребенка, ранний выход из отпуска по уходу за детьми, отсутствие поддержки в семье - все это ведет к исчезновению культуры материнства, - заключила Мария Гмошинская. - Сейчас дети играют во что угодно, только не в куклы. Это закончилось на поколении Барби (нынешние 30-35 летние). Кормление грудью не поощряется - в России недостаточно специальных программ по поддержке кормящих матерей. Исключение составляют Москва и Санкт-Петербург.