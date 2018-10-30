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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ишь... критиканы нашлись

Суд включил организацию больных диабетом в реестр иноагентов
Текст: Андрей Куликов ("Российская газета", Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
Подоспела очередная невеселая новость. Судья Октябрьского районного суда Саратова по иску прокуратуры вынесла решение о понуждении региональной общественной организации больных сахарным диабетом подать заявление на включение в реестр иностранных агентов. Ранее другой саратовский суд признал организацию иноагентом и оштрафовал на 300 тысяч рублей, а ее бывшего руководителя на 50 тысяч рублей. "РГ" продолжает отслеживать ситуацию с обеспечением лекарствами и необходимой медицинской помощью больных сахарным диабетом в Саратовской области.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Еще в начале года в статье "Вот так точка" (СМ. "РГ" от 16.01.2018) мы рассказали об этой ситуации. Общественную организацию, которая занималась помощью диабетикам, местные ретивые правоохранители обвинили в... политической деятельности. В вину родителям детей, больных диабетом, поставили критику действий областных чиновников, не организовавших медпомощь на должном уровне. Такая критика якобы могла привести к "дискредитации органов власти" и "инспирированию протестной деятельности". При этом большая часть обвинений, предъявленных родителям больных детей, строилась на событиях пяти- и семилетней давности. Обвинителей не смутило, что после жалоб общественников ряд чиновников, отвечавших за закупку лекарств, были уволены, и что тогдашнее руководство областного минздрава критиковали и депутаты региональной Думы, и, страшно сказать, нынешний губернатор Валерий Радаев.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Почему смерть 28-летней Ольги Богаевой из Саратова потрясла всю Россию

К сожалению, как теперь выясняется, за прошедшие годы ситуация в региональном здравоохранении в лучшую сторону мало изменилась.

14 сентября в Саратове случилось трагическое происшествие, прогремевшее на всю Россию, - от осложнений диабета скончалась 28-летняя Ольга Богаева. Ранее девушка безуспешно пыталась добиться от врачей, чтобы ей выписали необходимые лекарства. "РГ" подробно рассказала о причинах случившегося в материале "Сладкая трагедия" (См. "РГ" от 25.10.2018). Сейчас на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. В том, связана ли смерть девушки с непредоставлением ей необходимой медицинской помощи, разбираются следователи. Во время подготовки материала мы встретились с прокурором Саратовской области Сергеем Филипенко, который рассказал, что совместная с Росздравнадзором проверка подтвердила: лекарства областным министерством здравоохранения закупались в меньших объемах, чем заказывали медицинские учреждения, исходя из количества находившихся у них на учете пациентов. А ведь как раз на это и жаловались общественники!

Обвинителей не смутило, что после жалоб общественников уволили чиновников, отвечавших за закупку лекарств

Между тем одновременно прокуратура направила очередной иск в суд о понуждении организации инвалидов-диабетиков встать на учет в качестве иностранного агента. Трудно отделаться от впечатления, что запущенный больше года тому назад другими людьми механизм (уже сменился и районный прокурор, и его заместитель, которая непосредственно возбуждала административное производство) работает по инерции.

Старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Татьяна Казаченко отказалась комментировать принятое судом решение, поскольку не видела его текста. В то же время она считает, что общественная организация больных сможет продолжать свою работу и в статусе иноагента, после уплаты многотысячных штрафов.

Однако сами общественники пришли к противоположному выводу.

- После того как нас признали иноагентами, мы убедились, что наши прежние партнеры не готовы к сотрудничеству. Нам нечем оплатить пошлину, нет ни рубля на счете, работать дальше, подвергаясь такому давлению, мы не можем, поэтому готовим общее собрание, на нем, по-видимому, примем решение о ликвидации организации, - рассказала председатель общественной организации Лариса Сайгина.

Хочется понять, неужели кому-то действительно нужно, чтобы в регионе перестала существовать единственная общественная организация, помогавшая больным сахарным диабетом?

Мнение

Николай Дронов, член общественного совета при Минздраве России:

- По моему мнению, никаких законных оснований и поводов к признанию организации иностранным агентом не было, ничего общественно вредного она не делала. Просто в судебном заседании белое было названо черным. Заинтересованы в ликвидации общественной организации могут быть люди, причастные к закупкам лекарств, в том числе работающие в региональном министерстве здравоохранения.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Минздрав Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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