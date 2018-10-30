В Башкирии машина насмерть сбила оформлявших ДТП водителей

В Мелеузовском районе 21-летний водитель за рулем Kia Сeed наехал на обочине на троих мужчин, двое из которых погибли.

Как сообщили в управлении ГИБДД МВД по Башкирии, авария произошла вечером 29 октября на автодороге Мелеуз-Антоновка. Первоначально на этом участке столкнулись автомобили Volkswagen и Hyundai. Чтобы ускорить процесс оформления ДТП, водители вызвали аварийного комиссара. Они втроем отошли на обочину, где занимались бумагами, когда на них налетел автомобиль Kia Сeed. Двое водителей 70 и 53 лет погибли на месте. 56-летний комиссар получил травмы.

Позже выяснилось, что молодой водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а далее на обочину.

- ДТП произошло в темное время суток, к тому же стекла автомобиля предполагаемого виновника аварии были тонированные. Водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за данное нарушение, но не устранил. Начато разбирательство, - сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.