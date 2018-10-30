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30.10.2018 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске задержали четырех сетевых наркоторговцев

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Четверо жителей Ижевска в возрасте от 18 до 34 лет продавали наркотики через интернет. Из незаконного оборота у них изъяли почти 1,3 килограмма "синтетики", сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области
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Наркотики они передавали через закладки в тайниках. За это наркосбытчики получали вознаграждения в виде криптовалюты - эфириумов. Через интернет-ресурсы их конвертировали в рубли, и таким образом легализовывали, переводя на банковские карты.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по пунктам "а", "г" части 4, 5 статьи 228.1, части 1 статьи 174 УК России ("Незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном и особо крупном размерах", "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").

На время следствия трое обвиняемых заключили под стражу, четвертый находится под домашним арестом. Сейчас дела с обвинительными заключениями направлены в суд. За совершенное преступление наркоторговцам грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск Борьба с наркотиками
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