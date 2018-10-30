В Ижевске задержали четырех сетевых наркоторговцев

Четверо жителей Ижевска в возрасте от 18 до 34 лет продавали наркотики через интернет. Из незаконного оборота у них изъяли почти 1,3 килограмма "синтетики", сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Наркотики они передавали через закладки в тайниках. За это наркосбытчики получали вознаграждения в виде криптовалюты - эфириумов. Через интернет-ресурсы их конвертировали в рубли, и таким образом легализовывали, переводя на банковские карты.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по пунктам "а", "г" части 4, 5 статьи 228.1, части 1 статьи 174 УК России ("Незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном и особо крупном размерах", "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").

На время следствия трое обвиняемых заключили под стражу, четвертый находится под домашним арестом. Сейчас дела с обвинительными заключениями направлены в суд. За совершенное преступление наркоторговцам грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.