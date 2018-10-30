В Перми появился памятник ушедшим бесплатным парковкам

В центре Перми, где очень любят устанавливать неоднозначные арт-объекты, появился еще один, вызвавший массу откликов и обсуждений. На улице Тимирязева неизвестные установили, причем довольно капитально... памятник.

На нем написано "Памятный камень об ушедших пермских парковках" и дата - 1 октября 2018 года. Именно в этот день зона платных парковок в краевой столице вновь существенно увеличилась: бросить свое авто бесплатно теперь можно на расстоянии 10-12 кварталов от центра города. Еще несколько лет назад он, особенно в будние дни, походил на огромный разворошенный муравейник. Десятки тысяч машин пермяков и жителей края были брошены как попало. Припарковаться в течение дня было практически нереально.

Поэтому еще в 2014 году в городе в тестовом режиме ввели систему платной парковки. Буквально на нескольких прилегающих к краевой администрации улицах. Проверять соблюдение новых правил отрядили специальную службу и полицию. Уже через несколько недель стало ясно: эксперимент удался. Применяя фотовидеофиксацию, нарушителей удалось довольно быстро "выкурить" с парковок, которые теперь стали заниматься пермяками буквально на час-другой, чтобы приехать, решить все вопросы и снова покинуть центр.

Надо отметить, что сегодня на пермских улицах оборудовано около 2,5 тысячи парковочных мест и установлено 45 паркоматов. За два года парковку оплатили 2,8 миллиона раз.