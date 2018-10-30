С повышением стоимости зерна и муки перед производителями хлеба и торговыми сетями встал нелегкий выбор: поднимать или нет цены на этот продукт первой необходимости?

Пермский край не производит сырье для выпечки хлеба, а закупает все необходимое в других российских регионах, что только усложняет ситуацию.

Тревожная информация о повышении цен на один из самых востребованных продуктов питания пришла из Сибири и некоторых центральных районов страны, где вслед за удорожанием зерна и в большей степени муки хлебопеки начали поднимать цену на свою продукцию.

По данным "Руспродсоюза", мука первого сорта в отдельных областях за год подорожала в среднем на 26,9 процента, а ржаная обдирная - на 27,5 процента. При этом в себестоимости хлеба мука занимает около 20 процентов.

В Пермском крае, по данным регионального министерства предпринимательства и торговли, ситуация пока стабильна. За три квартала текущего года стоимость пшеничного хлеба у нас выросла на 0,4 процента, ржаного - на 0,1 процента, что ниже уровня средних цен на данные товары в РФ и Приволжском федеральном округе. В министерстве уверены: на потребительском рынке Прикамья отсутствуют предпосылки к резкому скачку цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Небольшие пекарни и хлебозаводы готовы сохранить ценовую политику, а вот крупные предприятия настроены на то, чтобы поднять цены. Так, на муниципальном унитарном предприятии "Красновишерский хлебокомбинат" пояснили, что до конца года цены на хлеб расти не будут. Аналогичные планы у Бардымского потребительского общества "Хлеб" - оно поставляет продукцию на прилавки районного центра.

В то же время, по словам председателя общества Асхии Назаровой, рост в нынешнем году цен на муку внес существенные коррективы в деятельность хлебопекарного предприятия, но поскольку работать приходится в условиях жесткой конкуренции, цены на продукцию пока остаются на прежнем уровне.

Хлебозавод № 2 (Чайковский) - крупное предприятие, где сегодня работает более 400 человек. Его доля на рынке Чайковского муниципального района составляет более половины.

Как пояснил источник в руководстве предприятия, в 2018 году стоимость муки для производства хлеба выросла более чем на 20 процентов, и завод действительно рассматривает возможность поднять отпускные цены на свою продукцию. Во многом это будет зависеть от договоренностей с розничными продавцами продуктов питания, и когда произойдет, пока не решено.

- Настойчивые предложения поставщиков поднять расценки на хлебобулочные изделия на пять-семь процентов периодически поступают, - пояснила директор направления продовольственных и непродовольственных товаров торговой сети "Семья" Елена Шамина. - Производители объясняют это чрезмерным ростом стоимости сырьевой базы. Однако наша сеть цену на хлебобулочные изделия пока поднимать не планирует. Мы ведем диалог с поставщиками и убеждаем их, что цена товаров первой необходимости не может расти на фоне падения покупательской способности населения. Это наша принципиальная позиция.

Как пояснили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в Прикамье выращивается преимущественно фуражное зерно, применяемое в производстве кормов. А вот зерновыми культурами для хлебопекарной промышленности занимаются лишь в отдельных фермерских хозяйствах и в незначительных объемах. Это обусловлено климатическими условиями - с точки зрения затрат и урожайности, пшеницу у нас выращивать невыгодно. Гораздо дешевле ее закупать, например, в Алтайском крае, Челябинской или Оренбургской областях, это традиционные поставщики пшеницы на рынок Пермского края.

В этом случае логистические издержки создают добавленную стоимость. А в нынешнем году на стоимость зерна существенно повлияло также удорожание энергоносителей и ГСМ. Хорошей новостью стало сообщение от министерства сельского хозяйства РФ: урожай зерновых в нынешнем году на 1,5 процента превысит прогнозные значения, что будет способствовать сдерживанию цен на хлеб.