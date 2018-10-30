В Татарстане задержали 18 участников ИГ, готовивших теракты

В Набережных Челнах в ходе совместной операции ФСБ РФ, МВД и Росгвардии задержаны члены "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической организации).

По данным Центра общественных связей ФСБ России, члены татарстанской террористической ячейки планировали совершить несколько резонансных акций на территории России, а затем присоединиться к боевикам в Сирии.

- В этих целях они осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора, - уточняется в сообщении.

Один из участников группы был задержан с поличным при изъятии оружия из тайника, оборудованного в Набережных Челнах.

Одновременно сотрудники силовых структур задержали еще шестерых участников ячейки и 11 попавших под их влияние граждан.

В ходе обысков, прошедших по 18 адресам, изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, а также экстремистская литература и атрибутика террористической организации.

Предполагаемым лидером сообщества сообщества являлся житель автограда, уже судимый за пропаганду ИГ.