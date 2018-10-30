Танк-памятник Т-34 загорелся в Туве

В столице Тувы Кызыле неизвестные подожгли танк-памятник Т-34, установленный в память о победе в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в ГУ МЧС России по республике Тыва, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного центрального пункта пожарной связи.

Приехавшие на место инцидента пожарные увидели, что из танка идет дым. После демонтажа люка выяснилось, что в корпусе Т-34 горит скопление мусора.

- Пожар был ликвидирован за считанные секунды. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, - добавили в МЧС региона.