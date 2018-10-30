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30.10.2018 15:17
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Томские ученые создали полупроводники в 5 тысяч раз тоньше волоса

Текст: Никита Зайков (Томск)
Специалисты Сибирского физико-технического института (СФТИ) ТГУ первыми в мире вырастили сверхтонкие пленки из органических молекул в газовой среде. Такая пленка в 5 тысяч раз тоньше человеческого волоса, благодаря чему появилась возможность создавать полупроводниковые устройства, уникальные по своим характеристикам.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как рассказали в "РГ" пресс-службе вуза, основу таких полупроводников отличают не только размер, но и быстродействие, а также низкое потребление энергии. Новые материалы предназначены для производства наноэлектроники, а для их создания томичи использовали единственную в своем роде установку молекулярно-послойной эпитаксии.

Фото: depositphotos.com
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- Промышленная установка для выращивания полупроводников из молекул органических соединений была сконструирована сотрудником нашей лаборатории и Университета штата Юта Владимиром Буртманом и собрана по заказу ТГУ в Израиле. Установка позволяет добиться такого расположения молекул на подложке, которое недоступно при любом другом способе создания тонких пленок, - отмечает руководитель лаборатории органической электроники СФТИ ТГУ Татьяна Копылова.

Как поясняет ученый, метод послойной эпитаксии молекул органики в газовой среде создает их устойчивые химические связи. Это влияет на значительную эффективность транспорта зарядов, благодаря чему увеличивается функциональность супертонких трубок.

Специалисты уже опробовали новый тип пленки из органических молекул при создании светодиодов, оказалось, они потребляют втрое меньше энергии, чем аналоги, полученные традиционным способом. При этом новая технология, благодаря более тесному связыванию элементов, поможет решить и проблему деградации органических проводящих материалов. За счет снижения влияния на пленку внешних факторов срок службы устройств на ее основе заметно увеличится.

Фото: depositphotos.com
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- В настоящее время мы отрабатываем новую технологию, пытаемся получить полупроводники с оптимальными характеристиками. Главная точка приложения данной разработки - создание источника излучения нового вида - инжекционного лазера на основе органических соединений, возбуждаемого электрическим током, - подчеркивает Татьяна Копылова.

По ее словам, ученые всего мира бьются над разработкой такой технологии, но пока исследования не дали нужного результата.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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