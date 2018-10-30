В Кузбассе первоклассника насмерть завалило в заброшенном доме

В городе Киселевске расследуется уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика, которого придавило кирпичами в заброшенном доме.

Тело ребенка было обнаружено накануне около 13 часов по местному времени. По версии следствия, мальчишки пришли во двор полуразрушенного частного дома за кирпичами для шалаша. Один из них несколько раз ударил обухом топора по кирпичной трубе, находящейся в ветхой надворной постройке. Не выдержав ударов, труба рухнула прямо на ребенка. Приятель, чтобы помочь ему выбраться, тут же разобрал завал. Но пострадавший уже не подавал признаков жизни. Взрослые, к которым обратился школьник, вызвали скорую помощь, и медики констатировали смерть ребенка от тяжелой черепно-мозговой травмы.

- Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), в рамках расследования предстоит установить собственников заброшенного жилища, а также состояло ли оно на учете как ветхое, - сообщила "РГ" официальный представитель СУ СКР по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Это дело, как и все, связанные со смертью детей, - на особом контроле у руководства управления.