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30.10.2018 15:52
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Сибири научились минимизировать вред радиационного воздействия

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Ученые Института ядерной физики СО РАН совместно с коллегами из Института цитологии и генетики СО РАН открыли способность наночастиц оксида марганца нейтрализовывать вредное воздействие микропучкового облучения лабораторных животных.
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Как отметили в пресс-службе ИЯФ СО РАН, это исследование в будущем может использоваться для создания радиационной защиты человека. В том числе при лечении рака головного мозга. Такие опухоли, особенно их самая агрессивная форма, глиобластома, очень плохо поддаются лечению. Ни хирургическое вмешательство, ни химиотерапия, ни лучевое воздействие не дают прорывных результатов.

Новосибирские ученые уже несколько лет работают над тем, чтобы подобрать оптимальные условия для облучения опухоли рентгеновским микропучком. Такая технология позволяет воздействовать на раковые клетки практически без вреда для здоровых тканей.

- Сначала мы работали с культурами клеток глиобластомы in vitro, - рассказывает заведующий Центром коллективного пользования "SPF-виварий" ИЦиГ СО РАН, кандидат биологических наук Евгений Завьялов. - Стало ясно, что оксид марганца может использоваться в качестве контраста для глиобластом in vivo. Поэтому при работе с клетками мы решили проверить токсичность этого соединения на культуре клеток глиобластомы. Оказалось, что при добавлении в среду для культивирования клеток глиобластомы наночастицы оксида марганца усиливали эффекты радиационного разрушения клетки.

Фото: depositphotos.com
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Но при работе с лабораторными животными ученые пришли к неожиданному, диаметрально противоположному результату. Оказалось, что мыши, в организм которых вводили наночастицы оксида марганца на фоне облучения, становились более устойчивыми к радиации. Специалисты связывают такой эффект с тем, что указанное соединение способно подавлять губительное воздействие свободных радикалов, которые активно образуются в клетках при радиационном воздействии.

Ученые уже сумели подтвердить гипотезу на животных. В следующей экспериментальной серии они намерены расширить представления о механизмах радиозащитных свойств наночастиц оксида марганца. А главное, специалисты попытаются использовать новые знания в борьбе с глиобластомой.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Онкология: как победить рак
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