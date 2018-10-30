Зоопарк выплатит омичке компенсацию за укус верблюда

Омичка отсудила у зоопарка компенсацию морального вреда за укус верблюда. Неприятный инцидент произошел, когда она вместе с мужем и маленьким ребенком отправилась в контактный зоопарк в Усть-Заостровке.

Взяв на руки малыша, женщина решила сделать фото на фоне вольера с верблюдами. Однако одному из них это, видимо, не понравилось. Он перегнулся через ограждение и укусил ее за плечо.

От укуса у пострадавшей образовался синяк, рука опухла. Ей пришлось идти в клинику, принимать лекарства. Поправившись, гражданка обратилась в правоохранительные органы с требованием взыскать с ответчика 100 тысяч рублей.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Омской области, проверка показала, что в зоопарке были нарушены требования безопасности при оказании услуг. Ограждение, за которым находились верблюды, оказалось низким и шатким. К тому же на вольере с животными не было табличек о необходимости соблюдения безопасной дистанции.

- Суд согласился с позицией прокуратуры и частично удовлетворил исковые требования омички, взыскав с организаторов контактного зоопарка 5,5 тысячи рублей в качестве компенсации морального и материального вреда, - пояснил "РГ" помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

Между тем

Этот случай - не единственный в омской судебной практике. Контактному зоопарку уже пришлось заплатить 22 тысячи рублей за енота-полоскуна, укусившего двухлетнюю девочку в феврале этого года. Ребенок пытался покормить животное, но оно цапнуло девочку за палец. Предостерегающих и разъяснительных табличек в месте инцидента также не оказалось.