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30.10.2018 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане полицейский ранил себя, играя в русскую рулетку

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В Дагестане региональное управление СК России проводит доследственную проверку по факту ранения сотрудника полиции в Хасавюрте, виновником которого стал страж правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проишествие случилось 25 октября. Как пишут в соцсетях очевидцы, в одном из городских кафе отдыхали несколько местных полицейских.

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Один из них, будучи нетрезвым, стрелял из пистолета в воздух, а потом решил сыграть в русскую рулетку: вынул из оружия патроны и, поднеся, ствол к виску, театрально спускал курок.

Но, оказалось, что в обойме остался один патрон. Полицейский, думая, что он продолжает играть, выстрелил себе в голову. Пострадавший доставлен в тяжелом состоянии в больницу, сейчас он находится в реанимации.

Следователи проводят проверку по факту неосторожного обращения сотрудника полиции с оружием.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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