В Ингушетии трудоустроили студентов-отличников

В Ингушетии чествовали выпускников вузов, окончивших учебу с отличием. Кроме добрых слов в их адрес, молодым людям вручили "путевку в жизнь" - выписки из приказов об их приеме на работу.

- Смысл этой встречи - стимулировать остальных студентов учиться хорошо, чтобы из них выросли высококлассные специалисты, которые будут востребованы в регионе, - отметил на церемонии глава Ингушетии Юнус-Бек Евкурова, из рук которого ребята получили важный для них документ.

Выпускникам-отличникам в Ингушетии находят работу в рамках реализации программы "Национальные кадры - будущее республики", реализуемой с 2012 года. В этом году хотели бы получить помощь в трудоустройстве 75 парней и девушек - краснодипломников, из них уже трудоустроили более 20. Остальным ищут работу.

С момента старта программы республиканские власти помогли трудоустроиться более 400 выпускникам высших и средних учебных заведений.

Немало среди них тех, кто сегодня трудиться в региональных министерствах, администрациях городов Сунжа, Карабулак, ОАО "РН "Ингнефть" и других крупных организациях Ингушетии.