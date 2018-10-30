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30.10.2018 15:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ингушетии трудоустроили студентов-отличников

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии чествовали выпускников вузов, окончивших учебу с отличием. Кроме добрых слов в их адрес, молодым людям вручили "путевку в жизнь" - выписки из приказов об их приеме на работу.
Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия

- Смысл этой встречи - стимулировать остальных студентов учиться хорошо, чтобы из них выросли высококлассные специалисты, которые будут востребованы в регионе, - отметил на церемонии глава Ингушетии Юнус-Бек Евкурова, из рук которого ребята получили важный для них документ.

Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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Выпускникам-отличникам в Ингушетии находят работу в рамках реализации программы "Национальные кадры - будущее республики", реализуемой с 2012 года. В этом году хотели бы получить помощь в трудоустройстве 75 парней и девушек - краснодипломников, из них уже трудоустроили более 20. Остальным ищут работу.

С момента старта программы республиканские власти помогли трудоустроиться более 400 выпускникам высших и средних учебных заведений.

Немало среди них тех, кто сегодня трудиться в региональных министерствах, администрациях городов Сунжа, Карабулак, ОАО "РН "Ингнефть" и других крупных организациях Ингушетии.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия
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