Видео: Горные стрелки России и Пакистана отработали штурм здания

В центре подготовки пакистанского спецназа Черат военнослужащие России и Пакистана провели совместные учения по штурмовке захваченного террористами здания и уничтожения базы условных боевиков. Операция прошла в рамках военных маневров "Дружба-2018".

- Для штурма были задействованы более 30 солдат и офицеров двух стран. Разведчики из состава 34-й горной бригады Южного военного округа выполняли задачи в полной экипировке "Ратник" со штатным вооружением, в том числе пистолетами Ярыгина, - сообщили "РГ" в пресс-службе ЮВО.

Отметим, что в общей сложности масса обмундирования российских стрелков оставляет около 15 килограммов, но за счет эргономичного размещения вес распределяется равномерно и не препятствует выполнению задач. Под прикрытием огня пулемета "Печенег" и снайперов с новыми моделями СВД штурмовые группы с боем взяли здание. Благодаря слаженным действиям личного состава смешанных подразделений на выполнение задания понадобилось не более пяти минут.

Кроме того, военнослужащие России и Пакистана поочередно продемонстрировали навыки ведения штурмовых действий в городе, а также ведения боевых действий внутри здания и при преодолении межэтажных переходов. При этом "населенный пункт" представляет собой два больших здания, в комнатах которых расставлены деревянные ростовые фигуры, имитирующие условного противника или мирное население.

Справка "РГ"

Совместные учения российских и пакистанских военных проходят с 2016 года. Горные стрелки 34-й горной бригады ЮВО познакомили спецназ Пакистана с экипировкой "Ратник" и бесшумным автоматическим стрелковым оружием. В свою очередь пакистанцы обучили россиян особенностям передвижения в скалах. В маневрах "Дружба-2018", которые завершатся 4 ноября, участвуют 200 военнослужащих.