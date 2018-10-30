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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Адмирал Кузнецов" не пострадал во время ЧП с плавдоком в Мурманске

Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

На 82-м судоремонтном заводе под Мурманском, где проходил ремонт авианосец "Адмирал Кузнецов", затонул плавучий док ПД-50. Инцидент произошел при проведении доковых работ сотрудниками завода.

Из-за перебоя в подаче электроэнергии, нештатно были заполнены цистерны плавдока, и конструкция ушла под воду. Никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя завода.

Фото: Сергей Ещенко/РИА Новости
Авианосец "Адмирал Кузнецов" передадут флоту в середине 2021 года

По предварительным данным, в результате ЧП "Адмирал Кузнецов" повреждения не получил. Об этом ТАСС сообщил сотрудник ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев. Сейчас авианосец буксируют на завод №35.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" проходил на 82-м заводе плановый доковый ремонт и модернизацию с сентября.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
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