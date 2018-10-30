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30.10.2018 19:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кран повредил авиакрейсер

Расследованием ЧП с плавдоком в Мурманске займется специальная комиссия
Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
Плавучий док затонул в Мурманске на 82-м судоремонтном заводе. Именно здесь ремонтируют единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Пострадали четыре человека.

ЧП случилось в 3.30. Произошел какой-то сбой и, как рассказали на самом заводе, в нерасчетном режиме были заполнены цистерны плавучего дока и в половине четвертого утра он резко ушел под воду. В результате один кран упал в залив, а второй - на палубу корабля.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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- На палубу "Адмирала Кузнецова" кран упал с высоты примерно 15 метров, - сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. - Он повредил и палубу, и корпус. Но, к счастью, удар пришелся на те участки, которые не связаны с эксплуатацией "жизненно важного" оборудования корабля.

Как предполагают эксперты, причина ЧП могла крыться в проблемах с электроэнергией. Как комментировали специалисты "Колэнерго", она "течет" в Мурманск с южной стороны. Многие вышки расположены в сопках. На одной из линий электропередачи обнаружили сломанную опору. Однако факт отключения электричества они отрицают. В официальном сообщении компании говорится, что в период с 12 часов 29 октября до 11.30 30 октября отключений в сетях, питающих 82-й судоремонтный завод в Росляково, не было.

В результате ЧП пострадали четыре человека: двоих отправили на амбулаторное лечение, еще двое находятся в Мурманской городской больнице и объединенной медсанчасти "Севрыба". Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, другого - удовлетворительное. Еще один работник считается пропавшим, это механик старшей смены. Спасатели занимаются его поисками. А вообще при аварии эвакуировали 71 человека.

На палубу "Адмирала Кузнецова" кран упал с высоты примерно 15 метров

Авианосец "Адмирал Кузнецов" после ночной аварии в Росляково прибыл на 35-й судоремонтный завод в Роста, что под Мурманском. По предварительным данным, объем повреждений несущественный. Поэтому операции по ремонту авианосца "Адмирал Кузнецов" будут проходить и дальше по плану.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". На месте происшествия работают сотрудники Мурманского следственного отдела на транспорте. Из аппарата следственного управления выехали сотрудники отдела криминалистики и следователь отдела по расследованию особо важных дел. Причиной аварии, по одной из версий, могли стать нарушения правил эксплуатации судоподъемных сооружений.

Справка "РГ"

Плавучий док ПД-50 - один из крупнейших доков в мире и самый большой в России. Его построили в Швеции по заказу ВМФ РФ. Длина строения - 330 метров, ширина - 67, площадь - 22,1 квадратных километра. Он может выдерживать 80 тысяч тонн.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
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