Четыре человека пострадали во время ЧП с плавучим доком в Мурманске

Во время инцидента на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, где затонул плавучий док, пострадали четверо рабочих, которые оказались в воде. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктора Рогалева. Он уточнил, что рабочие получили переохлаждение, у одного также травма брюшной полости.

Плавдок 82-го судостроительного завода в Мурманске затонул при плановом выходе из него авианосца "Адмирал Кузнецов", который проходил на предприятии ремонт. Причиной ЧП стало отключение насосов в результате скачка напряжения в электросети. Накануне в Мурманске из-за непогоды произошел ряд аварий на линиях электропередачи.