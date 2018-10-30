На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений

В Северной столице с 15 по 17 ноября вновь пройдет Санкт-Петербургский международный культурный форум - в этом году он станет уже седьмым по счету. Деловая площадка мероприятия традиционно разместится в Российском Этнографическом музее, а важное место в ее программе займут церемонии подписания соглашений о сотрудничестве в сфере культуры. Всего ожидается, что подписями скрепят более 30 документов.

Большое количество соглашений будет носить международный характер. Среди новых партнеров - 15 зарубежных стран. Это, в частности, культурные учреждения Китая, Японии, Италии, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы. Не менее активными планируют быть и российские регионы.

Так, Музей Победы (Москва) будет теперь сотрудничать с семью из них, а еще с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной Войны, Мемориальным комплексом "Брестская крепость-герой", Национальным военно-патриотическим центром Вооруженных сил Республики Казахстан и Государственным музеем Вооруженных сил Республики Узбекистан.

Российский государственный институт сценических искусств подпишет соглашения с Ассоциацией деятелей русских театров зарубежья и Академией музыки, театра и изобразительных искусств республики Молдова. Сразу четырьмя новыми партнерами обзаведется и Российская государственная библиотека.

Важные документы будут заключены также в сфере анимации (о копродукции между киностудией "Союзмультфильм" и французской Cyber Group Studios), кинопроизводства и цирка.