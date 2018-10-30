Турагенты по всей стране оказались крайними в ситуации, когда один из крупнейших сервисов бронирования "РоссТур" объявил о прекращении своей деятельности. Оказалось, что во многих договорах с рядовыми отдыхающими эта фирма даже не фигурирует, а счета за неоказанные услуги туристы ожидаемо предъявляют в турагентства.

В середине цепочки

- У меня "застряло" 300 тысяч, это цена пяти путевок, - говорит Светлана Родакова. Она возглавляет небольшую турфирму в Пскове. Главные покупатели туров - друзья и знакомые. Сейчас Светлана надеется, что именно это обстоятельство позволит ей хоть немного отсрочить оплату долгов.

Валентине Хасановой, индивидуальному турагенту из Гатчины повезло меньше, потерянная сумма - 500 тысяч, причем часть ее она ранее уже заплатила в счет несостоявшихся поездок. Таких турагентских случаев по всему СЗФО - сотни.

От прекращения деятельности сервиса бронирования пострадали самые маленькие и неопытные игроки рынка. Сейчас перед ними нависла вполне реальная угроза долговой кабалы.

Юлия Новосад, руководитель курсов для турагентов, эксперт по туризму, говорит, что у "РоссТура" как у посредника было свое особое место в цепочке взаимоотношений туроператоров и турфирм.

Правила игры, на первый взгляд, просты. Оператор предоставляет путевку, фирма, которая ее продает, получает комиссию, здесь главный вопрос, сколько процентов она составит.

- Турагент может бронировать туристский продукт напрямую у оператора, а может через посредника. Операторов в отрасли называют "машинами туррынка". Они выстроили политику ранжированного комиссионного вознаграждения турагентств в зависимости от объема продаж. При этом турагент один, операторов много. Как в регионах добиться повышения продаж, если для того чтобы заработать один процент комиссии сверху нужно продать 67 путевок дополнительно? Небольшим компаниям дают 8 процентов комисии, а крупные получают 12 процентов. Поэтому маленький агент идет к посреднику и бронирует этот же тур под 11-11,5 процента. И с каждой путевки зарабатывает на 3-3,5 процента больше, - объясняет схему Юлия Новосад.

Посредников в турбизнесе много. Их специалисты разделяют на две категории. Так, в центрах бронирования турист отдает деньги агенту, агент - посреднику, а тот перечисляет оператору. Главное преимущество центров бронирования в том, что они не держат деньги, а сразу же отдают их по цепочке.

Второй вариант - перекупщики, они в схеме также находятся между агентами и операторами, но при этом позволяют делать различные вольности, например не полностью оплачивать тур. "РоссТур" как раз относился к последним, деньги операторам он переводил по графикам платежей. И часть туров в итоге осталась неоплаченной. Выбирая между центрами бронирования и перекупщиками, компании часто шли к последним, их привлекал более выгодный размер комиссии. Такой бизнес относился к высокорисковым, но до последнего времени об этом мало кто задумывался.

В списках не значится

В ряде договоров на оказание туристских услуг "РоссТур" вообще не фигурирует. Рядовые путешественники заключали договор с турфирмой, а она, вместо того чтобы подписать с посредником субагентское соглашение, указывала в документах напрямую оператора как консолидатора тура.

Эксперт по туризму, основатель базы отказных туров Стелла Халикова-Брундукова отмечает, что возможность у турфирм указать "РоссТур" в документации имелась, но они предпочитали скрывать от туристов, что продажа путевки велась через сервис бронирования.Соответственно, в гражданско-правовом поле ситуация выглядит так: путешественник пришел в агентство, отдал деньги, купил путевку. Но оператору деньги за отдых не поступили, соответственно, турист никуда не едет.

Претензии в таком случае направляются в турфирму. Турагенты готовятся к судам, кто-то подумывает о банкротстве.

- Я с каждой путевки зарабатывала 3-4 тысячи рублей. Для меня продажа туров -подработка на период декретного отпуска, - говорит Яна Савицкая из Великого Новгорода. - В месяц хорошо если удавалось отправить на отдых две-три семьи.

Сейчас у Яны долг перед двумя клиентами на 260 тысяч рублей.

Некоторые турагенты туристам ничего не должны. За путевки они заплатили из собственных денег и теперь их потеряли.

Эта ситуация больше характерна для малых городов, чем для мегаполисов. Туристы покупали путевки в рассрочку, но фактически их кредитовал турагент, который отдавал посреднику полную стоимость тура.

Схема не была массовой, у мелких агентств просто не было столько свободных средств, чтобы расширять такую практику, а крупные компании не видели в ней смысла, к тому же в случае невыкупа путевки оператор мог выставить им штрафы. Тем не менее, когда клиентов было мало, и агенты не хотели терять постоянных заказчиков, они шли на эти условия.

Помощи не будет

Ассоциация "Турпомощь", которая помогает туристам, когда свои обязательства не может выполнить туроператор, от истории с "РоссТуром" устранилась.

Как говорит Алексей Ципордей, директор крупной сети туркомпаний, гипотетически рассчитывать на какие-то компенсации смогут турфирмы, которые легально вели дела с "РоссТуром". По словам эксперта, заключались два типа договоров, в одном случае "РоссТур" официально выступал посредником, в другом - оператором. Если использован первый сценарий, то взыскать деньги можно попытаться через суд, ведь здесь схема прозрачна. Также остается возможность получить страховку. Но, как отмечает Циподрей, в ряде случаев с "РоссТуром" договора заключались так, как будто это не посредник, а туроператор.

Соответственно, страховая компания должна будет дать оценку документу и понять, какую роль выполнял посредник.

По словам руководителя крупной турфирмы Алексея Клопановича, один из ключевых вопросов сейчас, вел ли "РоссТур" туроператорскую деятельность. Если да, то доказать это страховой компании будет несложно. Если же нет, то к "РоссТуру" возникнут определенные претензии. И рядовые турагентства на исход ситуации повлиять никак не смогут, им остается только следить за судебной тяжбой между консолидатором и страховой.

От прекращения деятельности сервиса бронирований пострадали самые маленькие и неопытные участники рынка. Однако их число незначительно

Эксперты невысоко оценивают вероятность того, что к турфирмам могут вернуться перечисленные деньги, ведь даже при банкротствах операторов, когда были задействованы все институты по защите прав туристов, людям возвращалась лишь небольшая часть от цены путевок.

- Большинство турфирм, скорее всего, просто не возьмут на себя обязательства "РоссТура", то есть понесут косвенные репутационные издержки, - полагает Цирордей и добавляет: рынок тур-агентств ждет череда переименований. Останутся под своим брендом только франчайзи "РоссТура", которые в силу своих обязательств перед головной структурой просто не смогут работать под другой вывеской.

Кстати, франчайзи сервиса понесли самые серьезные потери, ведь они были обязаны бронировать туры не через оператора, а только обращаясь к конкретному посреднику. Для независимых игроков это всегда был свободный выбор.

Сейчас Ростуризм анонсировал предложения по изменению законодательства, касающиеся деятельности посредников. Участники рынка в один голос говорят: изменения назрели, ведь именно в этом сегменте было слишком много "белых пятен", из-за которых история с "РоссТуром" и ударила рикошетом по микробизнесу. Тем не менее эксперты не ожидают введения запрета на посредническую деятельность при продаже туров.Анна Виноградова, президент НКО по защите прав и интересов туристов и владельцев туристической инфраструктуры отмечает, что роль центров бронирования как консолидаторов сейчас несколько демонизируют, а турфирмы массово обвиняют в погоне за длинным рублем.

По словам эксперта, существует и другая сторона медали - туроператорам была выгодна работа консолидаторов, поскольку они брали на себя всю работу с микробизнесом, начиная от сбора платежей за отдельные путевки и заканчивая созданием технологических IT-платформ. Кроме того, работая с посредником, турфирмы были уверены, что они защищены сильным брендом, что особенно актуально на волне банкротств туроператоров.

Эксперты полагают, что скоро в сегменте турагентств может начаться брожение. Так, под большим прессингом окажутся фирмы, работающие с сервисами бронирования на условиях франчайзинга. "РоссТур" здесь не был единственным игроком, по такой же схеме работают многочисленные магазины готовых туров.

Независимые турфирмы теперь будут серьезно думать, прежде чем обращаться к посредникам, поэтому давление на агентства собственной сети возрастет. В свою очередь операторы будут стимулировать крупных игроков - знаковые турагентства в регионах. Наращивать инфраструктуру для микробизнеса и повышать бонусы "малышам" организаторам туров вряд ли станет интересно.

Эксперты говорят, что среди пострадавших от деятельности посредника шанс остаться на рынке есть у самых крупных и самых отчаянных. Первые имеют шанс относительно безболезненно закрыть потери, вторые будут до нуля сокращать операционные издержки, отказываясь от офисов, переставая выплачивать зарплату сотрудникам.

Главная цель микробизнеса - продержаться до весны, когда начнется новый турсезон и появится шанс покрыть издержки. Тем не менее эксперты отмечают: к весне ситуация в отрасли может сильно измениться, и тактика "затягивания поясов" может лишь отсрочить уход с рынка.