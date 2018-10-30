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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ответил за долгострой

Новгородского чиновника осудили за пятимиллионный ущерб бюджету
Текст: Людмила Черкашина (Новгородская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7706 (243)
Новгородский районный суд вынес приговор бывшему руководителю регионального департамента строительства и дорожного хозяйства. Чиновник получил реальный срок за превышение должностных полномочий и пятимиллионный ущерб бюджету области. Громкое уголовное дело было связано с затянувшимся строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре Окуловка.

Как установил суд, в сентябре 2013 года глава департамента заключил государственный контракт на возведение ФОКа. Стоимость сделки превысила 128 миллионов рублей. Подрядчик, как сообщает прокуратура Новгородской области, должен был ввести спортивный центр в эксплуатацию до 25 февраля 2016 года.

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Но в ноябре 2015-го подсудимый заключил дополнительное соглашение, которое предусматривало выплату аванса и противоречило изначальным условиям контракта. Подрядчик, в свою очередь, заключил договор уступки прав требования с субподрядной организацией. В результате солидный аванс, 20 миллионов рублей, поступил на счет субподрядчика.

- При этом следователи установили, что работы, стоимость которых превысила 5,7 миллиона рублей, ни первая, ни вторая компания не выполнила. Фактически региональный бюджет этих денег лишился, - делится информацией старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новгородской области Анастасия Садриева. - Подрядчик своевременно не достроил и не ввел в эксплуатацию объект. По инициативе департамента контракт расторгли.

Открылся спортивный центр в райцентре Окуловка только в марте 2018-го - с опозданием практически в два года

В результате бюджету пришлось выделять дополнительные средства, и ФОК в Окуловке возвела другая организация. Открылся спортивный центр только в марте 2018-го - с опозданием практически в два года. Итоговая стоимость объекта, по информации регионального правительства, превысила 148 миллионов рублей.

Свою вину экс-чиновник признал полностью. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, подсудимый в течение трех лет не сможет занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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