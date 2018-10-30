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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Про диагностику забыли

Пациентка отсудила у клиники 400 тысяч за некачественное протезирование
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
Жительница Череповца Елена Градова отсудила у одной из городских стоматологических клиник 400 тысяч рублей за некачественное протезирование зубов. Решение пытались оспорить представители фирмы, но суд вышестоящей инстанции оставил приговор в силе.

Больше года назад у Елены Градовой появилась необходимость в протезировании, нужно было поставить коронки. Выбрала клинику. Там пациентку осмотрели и приступили к работе. Удалили четыре зуба, а еще семь спилили под коронки. И занялись процессом протезирования.

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Однако, как рассказывает Елена, у нее сразу появились неприятные ощущения во рту - постоянная горечь, какие-то язвочки. Доктор ничего страшного в этом не видел и говорил, что это обычный процесс. Все наладится. Но улучшений не было. И тогда жительница города металлургов поехала в Санкт-Петербург. Оказалось, что у нее гальванический синдром - наличие в ротовой полости электрического тока силой в 13 микроампер. Электроток у пациентки появился после попадания в рот коронок, выполненных из разнородного металла. Металлы, а в зубопротезировании используют сплавы хрома, никеля, титана, меди, всего насчитывается около 20 элементов, вступают в реакцию между собой, с выделяемой слюной и вызывают токовые импульсы и электромеханическую активность. Так произошло и с Еленой. Когда у нее взяли пробы на аллергию, оказалось, что она негативно реагирует на никель, кобальт и сталь. И рекомендовали срочно снять протезы. В клинике попытались снять штифты, но лопнули корни зубов. В итоге женщина оказалась вообще без жевательных зубов.

Череповецкий городской суд встал на сторону пациентки. В решении отметили, что врач клиники своевременно не диагностировал у нее аллергический стоматит, не приостановил протезирование. Стоматологическая клиника с данным решением городского суда не согласилась и оспорила его в вышестоящей инстанции. Однако Вологодский областной суд отметил, что городской суд правильно определил обстоятельства дела и дал им правовую оценку, оставив его решение без изменения.

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В администрации городского округа обратились за комментариями в саму клинику. Там им заявили, что у пациентов бывает аллергия на металл и в действиях врача не видят никаких нарушений. Пообещали выплатить 400 тысяч рублей.

Елена Градова написала заявление в Следственный комитет. Она хочет, чтобы виновные понесли наказание за халатность.

Кстати, это не первый подобный случай в регионе. Городской суд Вологды рассмотрел иск родителей девятилетней девочки, которой в частной клиники врач по ошибке удалил два верхних коренных зуба вместо нижних молочных. Он перепутал расположение рентгеновского снимка.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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