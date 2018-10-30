Песня "Атланты" стала гимном легендарного музея

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, до вчерашнего дня гимна не было ни у одного музея в мире. А идея сделать "Атлантов" официальным символом одного из главных музеев нашей страны "родилась сама собой, постепенно зрела и окончательно оформилась в мае 2018 года", когда в честь 315-летия Петербурга на ступенях Нового Эрмитажа прошел большой концерт, собравший несколько тысяч человек. Тогда песня Городницкого прозвучала в исполнении детского хора, теперь и концерт на открытом воздухе, и "Атлантов" хотят сделать новой традицией музея.
- Эта песня абсолютно проверена временем, - пояснил Михаил Пиотровский, - так же, как и в музее, все проверяет время. И это тот самый случай, когда постепенно время сделало песню об атлантах нашим гимном.
Атланты самим своим появлением обязаны именно музею, а не Зимнему дворцу. Здание Нового Эрмитажа было построено специально для его разрастающейся коллекции, и до 1920-х годов атланты охраняли официальный вход в музей. Интересно, что архитектор Лео Кленце разработал два проекта портика здания - с женскими фигурами и с мужскими, то есть с кариатидами и атлантами. В Комиссии по восстановлению Зимнего дворца посчитали, что второй вариант будет "приличнее". В соответствии с городскими легендами, если за большие пальцы атлантов подержатся молодожены, их брак будет счастливым. Если же сделать это в одиночестве, можно решить личные проблемы.
Строчки "Когда на сердце тяжесть и холодно в груди/ К ступеням Эрмитажа ты в сумерках приди..." Городницкий написал в 1963 году на борту военного парусника "Крузенштерн" в северной части Атлантического океана. Но сам поэт признается: атланты и Атлантика - это какое-то случайное совпадение. Да и стихи ему сначала не понравились. "Уже в третьем походе "Крузенштерна" мне почему-то с особенной четкостью вспомнился вдруг Эрмитаж, куда любил меня водить отец, - вспоминал он впоследствии в автобиографической книге "И вблизи, и вдали". - Я попробовал написать стихи об атлантах, но что-то мешало читать их как стихи. Примерно через месяц, перебирая старые бумажки у себя в каюте, я вдруг натолкнулся на них и собирался было выкинуть, как вдруг неожиданно для себя стал мурлыкать первую строчку на внезапно появившуюся нехитрую мелодию. Так получилась песня "Атланты".
- Я не думал, что у этой песни будет такая судьба, - признался Александр Городницкий после церемонии подписания соглашения. - На моем 85-летнем сроке жизни - это буквально звездный час.
Новый гимн Эрмитажа он исполнил сам, и участники церемонии слушали его стоя, как и полагается в случае исполнения гимна. Права на использование песни как официального гимна музея Александр Городницкий передал Эрмитажу безвозмездно.
В дальнейшем "Атланты" будут звучать в Георгиевском зале и Эрмитажном театре перед началом официальных церемоний. Наряду с "Гимном великому городу" Глиэра - гимном Санкт-Петербурга. Но делать для этого специальную музыкальную запись не планируется. Гимн Эрмитажа будет звучать в исполнении Александра Городницкого, по словам автора, это "будет точнее". А сотрудники Эрмитажа пообещали: "Мы будем подпевать".