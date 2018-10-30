Песня "Атланты" стала гимном легендарного музея

Государственный Эрмитаж обрел собственный гимн. Песню Александра Городницкого "Атланты" теперь будут исполнять перед началом официальных церемоний - соответствующее официальное соглашение подписано между руководством музея и автором.

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, до вчерашнего дня гимна не было ни у одного музея в мире. А идея сделать "Атлантов" официальным символом одного из главных музеев нашей страны "родилась сама собой, постепенно зрела и окончательно оформилась в мае 2018 года", когда в честь 315-летия Петербурга на ступенях Нового Эрмитажа прошел большой концерт, собравший несколько тысяч человек. Тогда песня Городницкого прозвучала в исполнении детского хора, теперь и концерт на открытом воздухе, и "Атлантов" хотят сделать новой традицией музея.

- Эта песня абсолютно проверена временем, - пояснил Михаил Пиотровский, - так же, как и в музее, все проверяет время. И это тот самый случай, когда постепенно время сделало песню об атлантах нашим гимном.

Атланты самим своим появлением обязаны именно музею, а не Зимнему дворцу. Здание Нового Эрмитажа было построено специально для его разрастающейся коллекции, и до 1920-х годов атланты охраняли официальный вход в музей. Интересно, что архитектор Лео Кленце разработал два проекта портика здания - с женскими фигурами и с мужскими, то есть с кариатидами и атлантами. В Комиссии по восстановлению Зимнего дворца посчитали, что второй вариант будет "приличнее". В соответствии с городскими легендами, если за большие пальцы атлантов подержатся молодожены, их брак будет счастливым. Если же сделать это в одиночестве, можно решить личные проблемы.

До сегодняшнего дня гимна не было ни у одного музея в мире

Строчки "Когда на сердце тяжесть и холодно в груди/ К ступеням Эрмитажа ты в сумерках приди..." Городницкий написал в 1963 году на борту военного парусника "Крузенштерн" в северной части Атлантического океана. Но сам поэт признается: атланты и Атлантика - это какое-то случайное совпадение. Да и стихи ему сначала не понравились. "Уже в третьем походе "Крузенштерна" мне почему-то с особенной четкостью вспомнился вдруг Эрмитаж, куда любил меня водить отец, - вспоминал он впоследствии в автобиографической книге "И вблизи, и вдали". - Я попробовал написать стихи об атлантах, но что-то мешало читать их как стихи. Примерно через месяц, перебирая старые бумажки у себя в каюте, я вдруг натолкнулся на них и собирался было выкинуть, как вдруг неожиданно для себя стал мурлыкать первую строчку на внезапно появившуюся нехитрую мелодию. Так получилась песня "Атланты".

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского (справа), песня Александра Городницкого (слева) абсолютно проверена временем. Фото: Наталья Онищенко

- Я не думал, что у этой песни будет такая судьба, - признался Александр Городницкий после церемонии подписания соглашения. - На моем 85-летнем сроке жизни - это буквально звездный час.

Новый гимн Эрмитажа он исполнил сам, и участники церемонии слушали его стоя, как и полагается в случае исполнения гимна. Права на использование песни как официального гимна музея Александр Городницкий передал Эрмитажу безвозмездно.

В дальнейшем "Атланты" будут звучать в Георгиевском зале и Эрмитажном театре перед началом официальных церемоний. Наряду с "Гимном великому городу" Глиэра - гимном Санкт-Петербурга. Но делать для этого специальную музыкальную запись не планируется. Гимн Эрмитажа будет звучать в исполнении Александра Городницкого, по словам автора, это "будет точнее". А сотрудники Эрмитажа пообещали: "Мы будем подпевать".