Программу капремонта жилых домов в Заполярье на текущий год выполнить в срок не удастся. Этот вывод можно сделать из данных, которые представила на оперативном совещании в правительстве Мурманской области исполняющая обязанности министра энергетики и ЖКХ региона Мария Бородина. По ее словам, за 2018 год планировалось капитально отремонтировать 302 дома, однако на начало октября было выполнено лишь около 50 процентов. До конца года подрядчики обещают довести эту цифру до 85 процентов. Ремонт некоторых домов придется перенести на 2019 год.

- Ко всем без исключения подрядчикам есть замечания, - заявила Мария Бородина. - Им выставлены штрафы на общую сумму около 10 миллионов рублей, из которых оплачено примерно 4 миллиона.

На данный момент выполнено уже около 60 процентов работ, уточнили в региональном Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Из 302 зданий работы капитального характера предстояло выполнить в 258 домах. В остальных 44 домах предполагалось лишь разработать проектную документацию, а строительные работы там должны начаться в 2019 году. План по капремонту на текущий год будет выполнен на 84,3 процента.

Главной причиной ситуации стал срыв подрядчиками намеченных сроков сдачи домов, объяснил Юрий Аракельян, исполняющий обязанности генерального директора фонда.

По его словам, у строителей не налажен должный контакт с управляющими компаниями и собственниками жилья. Во многих случаях в домах требуется ремонт сетей, а для этого рабочим необходимо попасть в квартиры жильцов. Но не все владельцы квартир к этому готовы. Примерно в 30 процентах случаев они отказываются пускать к себе рабочих. Объяснения с такими жильцами отнимают много времени и сильно удлиняют работу на внутридомовых сетях.

В октябре было выполнено лишь 50 процентов плана капремонта. До конца года подрядчики обещают довести эту цифру до 50 процентов

По некоторым домам не удалось провести конкурсы на выбор подрядчика - никто не захотел заниматься их ремонтом. Строительные компании не готовы работать с жилфондом поселка Островной и села Териберка. Например, в Териберке подлежащий ремонту дом стоит на морском берегу. По мнению подрядчика, его можно отремонтировать, но из-за насыщенного влагой воздуха и сурового климата отремонтированный фасад будет разрушаться. Фонд капремонта предлагает компании использовать для ремонта этого дома современные технологии и материалы, но силой заставить коммерческую компанию взяться за ремонт дома невозможно - законодательство не дает фонду таких полномочий.

- Еще одна причина - в том, что компании-подрядчики набирают себе слишком много объектов, и у них не хватает сил вести работу в соответствии с графиком, - добавляет Юрий Аракельян. - Ведь законодательство позволяет им выигрывать конкурсы на любые объекты и суммы - хоть на 5, хоть на 100 миллионов. Их желания в данном случае не совпадают с возможностью, причем в процессе конкурса они предпочитают об этом просто не думать. Кроме того, в строительной отрасли региона очень мало квалифицированных специалистов. А лето в Заполярье короткое, и на фасадный ремонт остается очень мало времени. Что касается качества строительных работ, то его проверяем мы, стройконтроль и управляющие компании. Гарантийный срок составляет 5 лет, и это позволяет нам решать проблемы, если во время приемки были пропущены какие-либо дефекты. Их подрядчик обязан устранить за свой счет.

Подтверждение тому можно было практически каждый день наблюдать на улицах Мурманска. Дело доходило до того, что некоторым подрядчикам пришлось везти в Заполярье несколько десятков рабочих из других регионов - в частности, из Санкт-Петербурга и Карелии.

Отдельной проблемой стал ремонт жилых домов в Мурманске, признанных объектами культурного наследия. В областном центре их 29, и большинство этих домов не видели ремонта с середины прошлого века. Доходило до того, что из фасадов выпадали кирпичи, а с декоративных балконов на тротуар обрушивались балясины. Областные власти поставили перед подрядчиками задачу отремонтировать эти дома до октября, но планы реализовать не удалось - подрядчики оказались не в состоянии выдержать график работ. Судя по всему, их ремонт придется продолжать в будущем году.

- Пока тепло, работы продолжаются, - подчеркнул Юрий Аракельян. - Как только установится минусовая температура, мы работы прекратим. Уж лучше задержаться, но отремонтировать фасады в теплое время года, чтобы эту работу не пришлось потом переделывать.

Свою лепту в ситуацию вносит и недостаточная, по мнению специалистов фонда, сумма взноса на капремонт, которую платят собственники жилья. Сегодня она составляет 6 рублей с квадратного метра, тогда как ее экономически обоснованный уровень - около 30 рублей. Это позволило бы ремонтировать дома комплексно, а не "кусками", как делается сейчас. Однако и для экспертов, и для чиновников очевиден тот факт, что взнос на капремонт в 30 рублей с "квадрата" будет непосилен для граждан.

В 2019 году в Заполярье предстоит привести в порядок 246 многоквартирных домов, на ремонт которых предполагается затратить 1,4 миллиарда рублей. Вопрос, удастся ли при этом уложиться в график, остается открытым.

Прямая речь

Юрий Дунин, председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий Мурманской области:

- Главная ответственность за качественное выполнение капитального ремонта лежит даже не на подрядчике, а на заказчике и проектанте. Был такой случай - в мурманском микрорайоне Абрам-мыс капитально отремонтировали жилой дом, который зимой начал замерзать. Выяснилось, что был неправильно рассчитан диаметр труб, и к тому же трубы установлены стальные. При этом существуют документы, согласно которым при том температурном графике теплоносителя, который используется в этом доме, стальные трубы применять нельзя, так как они ржавеют и загрязняют теплоноситель. И никто это не проконтролировал! Подобные случаи бывали и в других городах региона.