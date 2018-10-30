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30.10.2018 15:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге назвали лауреатов "Золотого софита"

Текст: Светлана Мазурова
Фото: Наталья Онищенко
В Северной столице в 24-й раз состоялось вручение высшей театральной премии города "Золотой софит".

Лауреаты сезона 2017-2018 были определены тайным голосованием. Церемония по традиции проходила в ТЮЗе имени А.А. Брянцева.

Фото: Татьяна Андреева
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На премию "Лучшая работа режиссера в драматическом театре" нынче были выдвинуты спектакли мэтров - Юрия Бутусова, Андрея Могучего, Григория Дитятковского - и молодых режиссеров - Марфы Горвиц, Евгении Сафоновой.

- Как прекрасен театр Юрия Бутусова! Мои счастливейшие семь лет! - отметил актер Театра имени Ленсовета Александр Новиков, награжденный за роли Первого актера и Могильщика в постановке Бутусова "Гамлет". - Мы, актеры, благодарны Юрию Николаевичу за то, что происходило с нами на репетициях. Этому нет названия и цены.

Статуэтки "Лучшая работа режиссера" и "Лучший спектакль на большой сцене" получил Григорий Дитятковский за спектакль "Мизантроп" в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской. Актриса Евгения Игумнова, исполнительница роли Селимены в этой постановке по комедии Мольера, победившая в номинации "Лучшая женская роль", призналась:

- Не думала, что получу награду за роль женщины, которая ненавидит все человечество, и не знала, что мне удаются такие роли!

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Лучшим спектаклем на малой сцене признали "Живи и помни" по повести Валентина Распутина в постановке Григория Козлова (театр "Мастерская").

Мариинский театр взял несколько призов: балет Макса Рихтера "Времена года" (хореография Ильи Живого), Екатерина Кондаурова за роль Солистки в этой постановке, Татьяна Сержан за роль Миссис Форд в спектакле "Фальстаф".

Лучшим спектаклем в оперном театре названа "Царская невеста" Римского-Корсакова в постановке худрука Детского музыкального театра "Зазеркалье" Александра Петрова.

Награжден Театр музыкальной комедии, выпустивший мюзикл "Граф Монте-Кристо" Френка Уайлдхорна в постановке Миклоша Габора Кереньи (Венгрия).

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Театр "Кукольный формат" со спектаклем "Птифуры" (скетчи про стариков и старушек) победил во всех номинациях: Анна Викторова отмечена за режиссуру, сценографию и создание кукол, награжден и актер Кирилл Смирнов. "КУКФО" на днях исполняется 15 лет, здесь говорят: "У нас дети исследуют новое, а взрослые переосмысливают давно известное".

Один из лучших петербургских художников Владимир Фирер взял три "Золотых софита": за сценографию спектакля "Гамлет" Театра имени Ленсовета, за костюмы к спектаклю "Мизантроп" в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, за сценографию и костюмы к "Царской невесте" в "Зазеркалье".

Фото: Нижегородский театр оперы и балета
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"Золотые софиты" вручали и представителям негосударственных театров. Режиссер Яна Тумина получила две статуэтки - за спектакль "Комната Герды" (театр "Особняк"). За роль Герды "софит" у актрисы Алисы Олейник. Актер Александринского театра Петр Семак отмечен за роль Ясона в спектакле "Медея" театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова.

Премию "За уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга" вручили народным артистам России Николаю Иванову и Ирине Соколовой, знаменитым "тюзовцам". Иванов свыше 50 лет работает в ТЮЗе имени Брянцева, большая часть жизни Соколовой прошла в ТЮЗе, в последние годы актриса служит в театре "Экспериментальная сцена под руководством Анатолия Праудина", но и в ТЮЗе играет.

Лауреаты с благодарностью вспомнили своих легендарных учителей - Анатолия Шведерского, Александра Брянцева, Леонида Макарьева, Зиновия Корогодского.

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