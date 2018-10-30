В Петербурге предложили "утопить" в Неве новый памятник Петру I

В Петербурге представили работы участников конкурса по созданию малых архитектурных форм - проект организован комитетом по градостроительству и архитектуре и предполагает появление в центральных районах города объектов, символизирующих историю и культуру Северной столицы.

Наибольший резонанс вызвала гигантская инсталляция Петра I, которого предложили "утопить" в акватории Невы.

Смелый проект называется "Петр - Атлантида, скрытая под водой", он представляет из себя пять выступающих над водой частей. Так, голова императора должна расположиться у Дворцового моста, ладони - у Петропавловской крепости и Эрмитажа, а ноги "всплывут" у Троицкого моста. В длину инсталляция составит почти километр и, согласно замыслу создателей, будет напоминать о том, что масштаб и влияние Петра I петербуржцам еще только предстоит осознать.

- Всего на выставке представлено около 80 работ. С 30 октября на сайте комитета петербуржцы могут выбрать понравившийся им проект. Жюри подведет итоги конкурса 2 ноября, - цитирует представителей комитета по градостроительству и архитектуре агентству РИА Новости.

Кроме того, среди проектов были представлены благоустройство Новосмоленской набережной и прибрежной части Приморского парка Победы. Предлагают конкурсанты также установить памятник "Шинели" Гоголя и скульптуру, посвященную корюшке. Работы победителей в будущем реализуют на территориях Петроградского, Василеостровского и других районов Северной столицы.