Задержан насильник, скрывавшийся 14 лет

Сразу из нескольких регионов страны поступила информация о задержании граждан, подозреваемых в преступлениях против детей.

Самое громкое - из Вологодской области, где следователи СК России смогли установить личность мужчины, обвиняемого в серии преступлений против детей. Еще в 2004 году прокуратурой Череповца по факту домогательств к маленькой девочке было возбуждено уголовное дело. Но найти преступника не смогли и дело приостановили. Перепроверив дела 14-летней давности, следователи пришли к выводу, что в почерке напавшего на ребенка есть так называемые "признаки серийности".

Для подтверждения своих предположений следователями и криминалистами следственного управления по Вологодской области проделана колоссальная работа по изучению материалов уголовных дел, где преступник действовал в схожих обстоятельствах.

Сделали множество экспертиз по сохранившимся вещественным доказательствам. Современная аппаратура "увидела" то, что было незаметно 10 лет назад. Итог - смогли вычислить 41-летнего череповчанина. Работа следствия смогла доказать его причастность к совершению таких же преступлений против еще двух девочек.

Сейчас этот человек живет в Вологодской области и ему уже предъявлено обвинение в изнасиловании, угрозе убийством.

Но в СК уверены, что на его счету еще преступления в Вологодской и Ленинградской областях. СК ищет тех, кто мог пострадать, и дает свои телефоны: 8(8172) 57-21-33, 57-21-43, 57-21-42.

В Курской области вчера было раскрыто убийство пропавшего в Железногорске 7-летнего мальчика. Он исчез на прошлой неделе.

Задержали соседа по подъезду, который, как считают следователи, заманил ребенка, изнасиловал, убил и вывез тело в спортивной сумке. А потом закопал рядом со своей дачей.

А в Пскове вчера задержали еще одного насильника, который зашел в подъезд за 9-летней школьницей. В СКР уже поблагодарили за помощь в розыске этого человека отца ребенка и неравнодушных жителей города.

Эти люди оперативно разместили в Сети запись с видеокамер подъезда и напавшего на ребенка человека узнали. Решается вопрос об его аресте.