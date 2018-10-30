Иностранцев заинтересовали образовательные технологии "Артека"

Международный детский центр "Артек" посетила зарубежная делегация представителей директоров детских лагерей из США, Канады, Колумбии, Мексики, Малайзии и Хорватии. Иностранные гости изучили образовательные технологии лагеря, поделились опытом и обсудили совместные проекты в области детской дипломатии.

Большинство членов делегации в "Артеке" впервые, но кто-то слышал о нем от своих детей, которые здесь уже отдыхали. Для гостей провели экскурсию по лагерю, они пообщались с детьми, сфотографировались на фоне местных достопримечательностей и удивительных пейзажей. Их интересовало буквально все: любимая еда детей (как оказалось, это макароны с сосиской и блинчики), меню, аппетит артековцев и правила отбора в МДЦ.

Первое, что поразило иностранцев - это огромная территория "Артека", 208 гектаров, а также длительность смен, ведь во многих странах они не больше 7-10 дней. Приятно удивила и форма артековцев, разработанная известной компанией для каждого лагеря, - с индивидуальной цветовой гаммой в символике.

Но самый большой интерес вызвали образовательные программы для детей.

- Это первый мой визит в "Артек", я приехал, чтобы изучить опыт становления и развития международного детского центра, - рассказал президент ассоциации лагерей Малайзии Азми Нашриби Бин Абу Захар. - Как приеду в Малайзию, встречусь с представителями правительства, которые курируют детские образовательные программы, и расскажу им об опыте "Артека". Надеюсь, что дети моей страны тоже смогут приехать сюда.

В свою очередь, директор лагеря "Каджуяли" (Колумбия) Хуан Марио Гутиеррез сообщил, что в 2017 году первая группа детей из его страны посетила "Артек". Не исключено, что в 2019-м ребята приедут снова. Также он считает, что между лагерями должны действовать программы обмена вожатыми.

Возглавляющий делегацию президент Международной ассоциации детских лагерей (ICF) Джон Джоргенсон (Канада) признался, что больше всего ему запомнилось общение с артековцами "на хорошем английском без переводчика".

- Им нравятся не столько новые комфортные корпуса лагеря, климат или природа, а царящая здесь атмосфера дружбы и новые друзья, которых они здесь нашли, - поделился впечатлениями Джоргенсон.

- В профессиональной среде за рубежом у "Артека" сложилась хорошая репутация детского центра, создающего новые практики работы с детьми. Об этом нам рассказывают иностранные коллеги на международных форумах. Ведь вряд ли еще где-то ребенок может работать под руководством космонавтов с реальными данными дистанционного зондирования Земли или вместе с нефтяниками строить модель буровой установки - сегодня это востребовано за рубежом, - отметил директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак.

На вопрос журналистов, не мешают ли развитию международного сотрудничества санкции в отношении Крыма, Джон Джоргенсон ответил, что среди присутствующих нет политиков.

- Будущее мира не в руках политиков, а в руках детей. И если мы прекратим такое общение, это значит, что мы прекратим движение вперед. Мы должны продолжать диалог, - заключил он.

Справка "РГ"

С 2015 года по настоящее время "Артек" принял более 4000 иностранных детей из 82 стран, включая страны СНГ, Австрию, Аргентину, Великобританию, Германию, Данию, Израиль, Испанию, Италию, Канаду, Катар, Китай, США, Турцию, Финляндию, Францию, Южную Корею и т.д. Значительную роль в увеличении притока иностранных детей сыграло вступление МДЦ "Артек" в 2016 году в Международную ассоциацию детских лагерей (International Camping Fellowship) и последующее развитие программ международного сотрудничества.