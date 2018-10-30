На Кубани после паводка к медикам обратились более 380 человек

Более 380 человек обратились за медицинской помощью после паводка в Краснодарском крае. Об этом во вторник сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

Как выяснилось, 360 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, в больницах остается 21 житель.

Напомним, из-за обильных осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов региона. Стихия ударила по Туапсинскому и Апшеронскому районам Кубани, а также части Сочи.

В результате ЧС погибли шесть человек. По данному факту уже возбуждено несколько уголовных дел. Так, одно из них о халатности чиновников Апшеронского района, которые, по данным следователей, своевременно не оповестили о паводке и не эвакуировали жителей в безопасное место.