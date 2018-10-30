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30.10.2018 15:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани выплаты получили более 1,6 тысячи подтопленцев

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В попавших под удар стихии Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края, а также в Сочи компенсации за частичную или полную потерю имущества получили более 1,6 тысячи человек. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Фото: Анна Бурлакова/РГ
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- На сегодняшний день единовременную матпомощь и компенсации в связи с утратой имущества получили 1636 человек. Общая сумма выплат составила порядка 63 миллионов рублей, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Как уже писала "РГ", в результате выпадения огромного количества осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов региона. Вода зашла в 2,5 тысячи домов, в которых проживает более 6,5 тысячи человек. В результате ЧС погибли шесть пенсионеров, еще более 380 жителей пострадали.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Наводнение в Краснодарском крае
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