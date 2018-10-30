Названы регионы-лидеры по оттоку населения в Москву

Эксперты назвали топ-10 регионов, лидирующих по оттоку населения в Москву. Из этих городов люди чаще всего просматривают предложения на рынке жилья в Москве и ее пригородах.

К таким выводам пришли эксперты аналитического центра ЦИАН, исследовав региональную структуру поисковых запросов к столичному жилью по числу уникальных сессий пользователей с карточками объявлений покупки жилой недвижимости в третьем квартале этого года.

Как выяснилось, почти треть просмотров объявлений с квартирами в Москве и Подмосковье приходится на жителей других регионов. И это притом что, по данным Минстроя на начало октября, самые высокие цены на жилье в Москве, Санкт-Петербурге и на Сахалине.

В первой тройке активных потенциальных покупателей столичной недвижимости оказались жители Санкт-Петербург (15,2 процента региональных пользователей), Краснодарского края (9,3 процента) и Республики Башкортостан (5,5%). Эксперты допускают, что определенный вклад в поисковые запросы из этих регионов могут вносить и сами москвичи, находящиеся там в командировках или на отдыхе. Но даже с учетом поправки в полтора-два процента жители Санкт-Петербурга и Кубани лидируют в своем стремлении переехать в Москву.

Также активно присматривают столичную недвижимость жители Свердловской области (4,6%), Татарстана (3,5%), Нижнего Новгорода (3,3%), Новосибирска (3,2%), Самары (3,2%), Челябинска (2,7%) и Ростова-на-Дону (2,5%).

Спокойнее всего у себя дома чувствуют жители республик Северного Кавказа, Чукотки, Еврейской автономной области и Ненецкого автономного округа (от 0,01 до 0,09%).