В Адыгее вывели самый северный сорт чая, выдерживающий температуру до минус восьми градусов Цельсия, а под снегом - и до минус 40. Сейчас на горных склонах под Майкопом на высоте 450 метров над уровнем моря начался сбор урожая. Корреспондент "РГ" побывал на плантациях и попытался разобраться, что мешает России наладить выращивание чая в производственных масштабах и, возможно, даже стать экспортером этого продукта, как, например, Китай или Индия.

Самый северный

Плантации самого северного в мире чая находятся на горных склонах в восьми километрах от Майкопа.

Над невысокими кустами субтропического растения еще жужжат пчелы, но верхние побеги, так называемый флэш - те самые заветные чайные листы - уже полностью сформировались. Для его сбора сотрудники ВНИИ цветоводства и субтропических культур (ВНИИ Ц и СК) Адыгеи, которые ухаживают за плантациями, используют обычные плетеные корзины. Собирают чай здесь вручную. Это монотонный и достаточно утомительный труд.

После прогулки по чайным плантациям директор научно-исследовательского института Эдуард Пчихачев приглашает попробовать напиток. За дегустацией выясняется, что выведенный сорт отличается от других не только морозостойкостью: он обладает повышенным бодрящим и тонизирующим эффектом. По словам ученых, содержание кофеина и танина в этом чае выше, чем в других сортах. И действительно, после одной выпитой чашки чая чувствуешь себя как после большой порции первоклассного кофе.

Кстати, Научно-исследовательский институт был создан в Адыгее в 1938 году именно для того, чтобы вывести и научиться выращивать северный чай.

- Сейчас у нас площадь плантаций листового чая, который можно собирать, - 1,5 гектара, - рассказывает Эдуард Пчихачев. - Молодой чай подрастает еще на шести гектарах и пока не дает урожая. За сезон мы собираем около тонны продукта. Продаем его в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи.

Дорогое удовольствие

По словам специалистов НИИ, для успешного выращивания чая почва должна обладать специфическими свойствами - необходим высокий уровень кислотности ph. Даже при нейтральных значениях высаженный чай проживет всего год, а потом погибнет. Однако в Адыгее обнаружили 9,5 тысячи гектаров земли, пригодной для выращивания чая. Если на этой площади создать плантации, то урожай почти полностью обеспечит потребности российского рынка, а республику превратит в главного поставщика напитка в стране.

Но освоить промышленное производство чая в Адыгее вряд ли когда-либо удастся: все упирается в экономику.

- Первый урожай чайные кусты начинают приносить только через восемь лет после посадки, - рассказывает заместитель директора по науке ВНИИ Ц и СК Борис Корзун. - А ведь все это время за чаем надо ухаживать. Стоимость вложений в плантации - около 30 миллионов рублей на гектар. При этом рентабельность чая, когда он начинает давать урожай, достигает почти 300 процентов, и за последующие три-четыре года он окупит все инвестиции.

И все же почти десятилетний срок окупаемости чайной плантации в условиях современной российской экономики отпугивает частных инвесторов. Поэтому-то без государственной поддержки в Адыгее не могут начать производство морозостойкого чая в промышленных объемах.

По оценкам экспертов, в выращивании чая в России могут быть заинтересованы только федеральные власти - с целью обеспечения продовольственной безопасности и удовлетворения потребности внутреннего рынка. Частные же компании гораздо быстрее получат прибыль, закупая чай оптом в Индии или Китае, расфасовывая его в России и затем перепродавая в розницу.

Наполнят кружку

Между тем в Сочи к 2021 году намерены восстановить 455 гектаров чайных плантаций. Сейчас чайными кустами в Сочи занято 1430 гектаров земель сельхозназначения, однако до середины 2015 года больше половины этих наделов были заброшены. С 2015 по 2018 годы сумели реконструировать уже более 72 гектаров. По словам ученых, собрать урожай с расчищенных плантаций можно будет, самое раннее, через два года после приведения их в порядок.

Самая насущная проблема, о которой говорят чаеводы, - отсутствие средств на очистку плантаций от сорняков. Благодаря принятому в крае закону о поддержке отрасли на эти нужды теперь выделяются специальные субсидии. Так, в текущем году из регионального бюджета выделено 26,6 миллиона рублей.

- Сейчас очень высокая конкуренция, и мы должны защищать чаеводов посредством преференций. Край уже компенсирует 80 процентов затрат на реконструкцию чайных плантаций и половину затрат на оборудование для капельного орошения, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Краснодарский чай давно стал брендом. Продукция пользуется огромным спросом, и мы заинтересованы в масштабном развитии отрасли. В этом году в рамках краевой программы в строй планируется ввести порядка

70 гектаров плантаций. Реконструкция будет идти как минимум до 2021 года, за это время восстановим 455 гектаров. Впрочем, субсидии - это не единственная мера. Чтобы защитить пригодные для выращивания чая земли, на законодательном уровне за ними хотят закрепить соответствующий вид разрешенного использования. Это обяжет арендаторов выращивать на таких участках только чай. К тому же чиновники обещают вести более активную работу с арендаторами, а в случае использования земель не по назначению обязуются изымать их в судебном порядке. Напомним, выращиванием и производством чая в промышленных масштабах в РФ занимаются 23 предприятия, в том числе шесть крупных.

Согласно официальной статистике, доля выращенного в России чая составляет около одного процента чайного рынка. География поставок сочинского чая не так велика, в основном, его можно найти на полках магазинов самого курорта, других муниципалитетов Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, еще нескольких городов Центральной России и ближнего зарубежья. .