Почему пустуют астраханские бизнес-инкубаторы

В Астраханской области эксперты Общероссийского народного фронта организовали рейд по нескольким региональным бизнес-инкубаторам. В селе Оля они увидели пустующее здание, куда их не пустили. Ограничили вход общественников и на территорию бизнес-инкубатора в Астрахани. Почему предприниматели столь неохотно "привязывают" свой бизнес к созданным специально для этого структурам?

В Астраханской области построено четыре государственных бизнес-инкубатора: в Астрахани, Камызяке, Ахтубинске и поселке Оля. Рейд по бизнес-инкубаторам проходит не первый раз, в 2016 году общественники уже наведывались с проверкой.

- Сначала мы посетили три бизнес-инкубатора из четырех, - рассказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей Астраханской области Наиля Никитина. - Когда в первый раз решили посмотреть, как работают эти учреждения, столкнулись с тем, что нас просто не хотят пускать. В бизнес-инкубаторе, расположенном в селе Оля, была гостиница, на сайте она значилась как "место временного пребывания". На здании висело объявление: "Для тех, кто проживает в гостинице, звонить по такому-то номеру", а вот как попасть собственно в инкубатор, совершенно непонятно. К нам вышел охранник в тапочках и безапелляционно заявил: "Вам туда нельзя". Какие резиденты там находились, неизвестно. В Камызяке нас встретил администратор, который заявил, что бизнес-инкубатор заполнен на 60 процентов. При более детальном знакомстве с территорией оказалось, что резидентами являются представители фирм-производителей пластиковых окон, юридические консультанты, торговый представитель косметической фирмы, преподаватель иностранного языка, туристическая фирма и парикмахерская. Вроде все нормально, но при этом возникает вопрос: каким образом выигрывает в конкурсе один предприниматель, а помещение используют и другие бизнесмены? Например, выиграла конкурс парикмахер, а еще три предпринимателя находились там, совершенно непонятно на каких основаниях. Кому же они платили за аренду?

В бизнес-инкубаторе Астрахани все кабинеты вообще были опломбированы. В производственном цехе находился всего один резидент - типография. Добраться до бизнес-инкубатора практически невозможно, дороги разбиты. Даже определить его точное местоположение очень сложно.

Ранее прокуратура региона подтвердила выявленные факты нарушений, их оказалось более 100, и привлекла к ответственности 70 человек. Ну после такой-то встряски бизнес-инкубаторы точно должны заработать на полную катушку. Именно на это рассчитывали общественники, проводя свой рейд. Но нет, никто и не подумал активизировать деятельность этих структур.

Активисты ОНФ предпринимают новый рейд - результат все тот же.

- Удивительно, но с тех пор ничего не изменилось, - говорит Никитина. - Как и два с лишним года назад, на территорию инкубатора в селе Оля нас не пустили, сославшись на запрет со стороны руководства. Администратор не сочла возможным обсудить, как развивается инфраструктура в селе. "Я не могу отвечать, мне запрещено. Уволят, а еще хочу поработать...", - вот что нам буквально ответили. Но ведь этот бизнес-инкубатор был открыт в 2015 году, то есть три года тратились бюджетные средства на зарплату сотрудников и охрану при отсутствии арендаторов - субъектов малого предпринимательства. Кстати, найти информацию о том, сколько точно средств было выделено на строительство бизнес-инкубаторов и сколько выделяется на их содержание каждый год, нет никакой возможности. Я пыталась это сделать и нашла только такую цифру: около 12 миллионов рублей было выделено из казны, когда начиналось строительство в поселке Оля.

В Астрахани бизнес-инкубатор появился в августе 2009 года и ориентирован был на предпринимателей, работающих в сфере производства. Казалось бы, времени настроить работу достаточно. Но и здесь тоже возникают вопросы об эффективности использования данной инфраструктуры. Лишь одно малое предприятие по производству бетона размещено в цехе. А три офисных помещения, как сообщил администратор, занимают представители малого бизнеса. Общественникам запретили фотографировать территорию и не разрешили пройтись по этажам. Мол, с руководством Астраханского областного инновационного центра все запреты согласованы.

Огромная территория этого бизнес-инкубатора захламлена. С дорогами все обстоит по-прежнему: невозможно подъехать.

По словам Никитиной, на территории бизнес-инкубаторов постоянно проходят семинары, лекции и конференции, которые посещают одни и те же люди. Обсуждаются в основном социальные проекты. Они, конечно, нужны, но где же развитие бизнеса? Ведь создавались такие структуры с иной целью - поддержать малых и средних предпринимателей. Главными показателями эффективности бизнес-инкубатора считаются объем инвестиций и количество инвесторов, а также число созданных компаний и рабочих мест. Именно для этого Минэкономразвития России с 2005 года начало активно вовлекать регионы в создание инфраструктуры для предпринимателей, в том числе строительство бизнес-инкубаторов. Если начинающему коммерсанту удается выиграть конкурс и "зайти" в инкубатор, он получает аренду на льготных условиях, информационные и консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования и правовой защиты. При этом ставка арендной платы для субъектов бизнеса, прошедших конкурсный отбор, составляет в первый год аренды 40 процентов, во второй - 60, и только на третий уже 100 процентов.

В чем же причина того, что бизнес-сообщество так вяло отреагировало на инициативу государства?

- Вопрос в том, как эта действительно здравая идея воплощена на местах, - считает кандидат экономических наук Южного федерального университета Юрий Пономарев. - Через шесть лет число граждан, занятых в малом и среднем бизнесе, должно достигнуть 25 миллионов человек против нынешних 19. В настоящее время, чтобы помочь предпринимателям, планируется расширить инфраструктуру поддержки бизнеса. Инжиниринговые центры, акселераторы и инкубаторы открываются по всей стране. Деньги на создание этих структур тратятся немалые. Но до достижения поставленной задачи как до Турции пешком. Предприниматели не выстраиваются в очередь, чтобы попасть в бизнес-инкубатор. Многие просто не знают, что такая возможность существует.

Это подтверждает и анкетирование, которое провел ОНФ. Большинство респондентов считают, что бизнес-инкубаторы неэффективны, да и попасть туда очень сложно.

Кроме того, у сотрудников бизнес-инкубаторов, как правило, нет собственного предпринимательского опыта. Те, кто только приходит в коммерцию, тоже не знают, как правильно начать собственное дело, целиком доверяя работникам инкубаторов.

- Основная причина столь плачевного состояния бизнес-инкубаторов в том, что при их открытии с предпринимателями не советовались, - считает Наиля Никитина. - Принимали решения органы власти самостоятельно. В результате местоположение большинства инкубаторов выбрали крайне неудачно. Огромные площади тоже не нужны для офиса молодому предпринимателю, а бизнес-инкубаторы ориентированы именно на них. Зачем начинающему 100 квадратных метров? Ему нужен небольшой кабинет, но со всей инфраструктурой. Я считаю, что сейчас властям надо не конкурсы объявлять, а активно агитировать начинающих бизнесменов работать в уже созданных учреждениях либо продавать эти помещения. .

Кстати

В Астраханском областном инновационном центре, предоставляющем поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, сменилось несколько руководителей. Одному из экс-руководителей нам удалось дозвониться.

- Бизнес-инкубаторы? Я туда больше ни ногой. Не успел сесть в кресло - уже погнали. Почему? Я не смог заманить бизнесменов. Одного уговорил, так он по дороге в этот инкубатор застрял на своей машине и потом уже на мои звонки не отвечал.