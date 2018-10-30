Ни один из городов юга России, по данным исследования Финансового университета при правительстве РФ, не попал в десятку лучших по состоянию дорожной сети. Замыкает рейтинг регионов с убитыми автотрассами Астраханская область.

В рамках исследования качества жизни Финансовый университет при правительстве РФ оценил состояние дорог в городах с населением более 250 тысяч человек. В основу оценки легли данные социологических опросов. Респондентов просили оценить состояние дорожного полотна, разметку, размещение светофоров и знаков. Лидерами оказались Грозный, Казань, Череповец, Тюмень и Нижневартовск.

Как отметил руководитель исследования проректор университета Алексей Зубец, если в целом в последние годы в России постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное - сегодня такого мнения придерживаются 63 процента против 40 процентов в 2011 году, то на юге страны ситуация иная.

Сочи едва смог дотянуть до 20-й позиции рейтинга, а вот остальные регионы пришлось искать во второй половине списка.

Доля тех, кто оценивает состояние автомобильных дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное, в Астрахани едва превышает половину. Соответственное отношение и к работе общественного транспорта. Такая же картина и в Волгограде: только 53 процента респондентов высказались положительно. Правда, работу общественного транспорта оценили на "хорошо" и "удовлетворительно" гораздо больше горожан - 76 процентов. Возможно, повлияло и то, что в городе работает метротрам и обновляется подвижной состав.

В Краснодаре 66 процентов опрошенных положительно отозвались о качестве дорог и 80 процентов не находят больших недостатков в работе автобусов и троллейбусов. В Ростове -на-Дону жители настроены более критично: только 59 процентов респондентов отозвались о дорогах хорошо. 74 процента поставили хорошие отметки городскому транспорту, который также, как в Волгограде, был кардинально обновлен к ЧМ-2018. .