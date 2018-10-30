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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Идеи рождает жизнь

Депутаты южных регионов России предложили федеральному центру важные инициативы
Текст: Екатерина Ковалевская
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
В Краснодаре прошла XXIX конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА), в которой приняли участие представители законодательных собраний Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Каждая конференция становится смотром значимых социальных инициатив, которые разрабатывают парламентарии южных регионов. И нынешняя - под председательством Краснодарского края - не стала исключением.
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко (в центре) и его коллега из Крыма Владимир Константинов (справа) побывали в краевой больнице. Фото: Олег Сергеев Спикер ЗСК Юрий Бурлачко (в центре) и его коллега из Крыма Владимир Константинов (справа) побывали в краевой больнице. Фото: Олег Сергеев
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко (в центре) и его коллега из Крыма Владимир Константинов (справа) побывали в краевой больнице. Фото: Олег Сергеев

- У каждой делегации есть свои наработки. Вместе мы можем принять оптимальное решение и направить согласованную позицию на федеральный уровень, - заявил председатель кубанского Законодательного собрания Юрий Бурлачко.

Важность таких встреч отметили и в полпредстве президента РФ в ЮФО.

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- За годы своей деятельности ассоциация стала эффективным и влиятельным институтом межпарламентского сотрудничества. Солидный опыт правотворчества, накопленный ЮРПА, широко используется не только в законодательной практике юга России, но и в целом по стране, - считает заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов. - Особенно важен вклад ассоциации в формирование надежных правовых инструментов государственного управления в различных сферах экономики. По-прежнему актуальны задачи совершенствования законодательного регулирования в ЖКХ, здравоохранении, образовании и социальной защите граждан. Важное место занимают вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания. То, что представители ЮРПА откликаются на все вызовы времени, подтвердилось и на этот раз. Хотя повод оказался печальным - трагедия в Керчи. Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов побывали в краевой клинической больнице N 1, где навестили пострадавших в Керченском политехническом колледже. Под наблюдением врачей находятся девять человек. Юрий Бурлачко и Владимир Константинов пообщались с пациентами, передали им подарки и пожелали скорейшего выздоровления.

Для развития туризма и водных видов спорта нужно уже сейчас создавать необходимую инфраструктуру

Трагедия внесла существенные поправки и в повестку конференции ЮРПА. Первой на обсуждение вынесли инициативу о внесении изменений в несколько федеральных законов, чтобы усилить меры безопасности в образовательных учреждениях.

- Нужен глубокий и беспристрастный анализ этой ситуации. Необходимо внести коррективы в систему профилактики, чтобы не допустить подобного впредь, - заявил Владимир Константинов. - Требуется пересмотреть меры безопасности, принятые в образовательных учреждениях. Пора переходить от формализма к созданию эффективной профессиональной системы защиты. Предлагаем возложить на войска Национальной гвардии задачи охраны дошкольных и общеобразовательных учреждений. Также нужно повысить до 21 года возраст, с которого граждане получают право на приобретение огнестрельного оружия, сделав исключение только для представителей народов Крайнего Севера, у которых владение оружием связано с образом жизни. Надо ввести психологическое обследование при получении лицензии на приобретение огнестрельного оружия. Сейчас необходима только справка о том, что человек не состоит на учете у психиатра, и она несложно добывается. Также нужен жесткий контроль со стороны участкового в отношении получившего такую лицензию в течение трех лет с момента приобретения оружия.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Эта инициатива была единогласно поддержана членами ЮРПА.

Кубанские законодатели вынесли на обсуждение 13 инициатив в сфере образования, связи, сельского хозяйства, местного самоуправления, регулирования госзакупок, туризма. Так, заместитель председателя комитета по развитию АПК и продовольствию Заксобрания Краснодарского края Сергей Орленко рассказал о предложении региональных парламентариев развивать в Сочи чаеводство:

- Климатические условия Краснодарского края позволяют выращивать самый северный чай в мире. Но из 1200 гектаров земель, пригодных для его высадки и расположенных в Сочи, эффективно используются только 326. На остальных землях чайные плантации нужно либо реконструировать, либо перезакладывать из-за полного зарастания. Ежегодно из бюджета края предоставляются субсидии чаеводам на работы по восстановлению и уходу. Однако для наращивания объема производства этого недостаточно.

Члены ЮРПА обратились к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с инициативой внести изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и дополнить ее мероприятиями, направленными на развитие чаеводства в РФ.

Участники конференции ЮРПА предложили усилить меры безопасности в образовательных учреждениях

Важные предложения касались и туризма. В частности, кубанские депутаты предложили дать регионам право контролировать качество гостиничных услуг. А инициатива развития яхтенного туризма и его правового регулирования созрела сразу и на Кубани, и в Крыму.

- Это одно из наиболее динамично развивающихся и прибыльных направлений в отрасли, признанное во всем мире. К 2020 году количество судов в России достигнет 3,3 миллиона, - пояснил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Республики Крым Алексей Черняк. - Норазвитие яхтинга в стране тормозится отсутствием четких правил регулирования.

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Местом проведения юбилейной ХХХ конференции ЮРПА выбран Сочи. Ее главной темой определили развитие спорта.

- В майском указе президента создание условий для занятий физической культурой, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва, обозначено как приоритет. Также в указе предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Учитывая, что четвертый год подряд лучшим регионом по развитию физкультуры признается Краснодарский край, в рамках предстоящей конференции ЮРПА мы готовы поделиться опытом создания условий для развития спорта шаговой доступности, - сообщил Юрий Бурлачко.

Мнение

Вениамин Кондратьев, глава администрации Краснодарского края:

- Существуют задачи, которые силами одного региона решить очень сложно. Нужно общими усилиями создавать условия для развития экономики территорий и повышения качества жизни людей. Для этого нужна мощная правовая база. В новых законодательных инициативах нуждаются сельское хозяйство, курортная сфера и предпринимательство. Нужны законы, которые поставят заслон нелегальному строительству и контрафактной продукции.

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