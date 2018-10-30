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30.10.2018 09:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Здоровая конкуренция

В Крыму количество аптек выросло в несколько раз
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма №7706 (243)
Количество аптек на полуострове за четыре года увеличилось более чем в 2,2 раза. Значительную часть рынка заняли федеральные сети.
Чтобы удержать клиентов, владельцам аптек придется подумать о дополнительных услугах. Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости Чтобы удержать клиентов, владельцам аптек придется подумать о дополнительных услугах. Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
Чтобы удержать клиентов, владельцам аптек придется подумать о дополнительных услугах. Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости

- В 2014 году у нас было зарегистрировано 287 аптечных организаций, примерно такая же численность фиксировалась и в украинский период, - рассказывает начальник отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополю Зейнеб Белялова. - Сейчас в Крыму 632 организации. Рост произошел в том числе и за счет крупных материковых сетей. Юридических лиц с материка у нас работает пока меньше, чем зарегистрированных в республике, но сети у них достаточно разветвленные, и розничных точек много.

Фото: Елена Гусакова/РГ
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Эти данные подтверждает и директор ГУП "Крым-Фармация" Юлия Елистратова, в ведении которой находится 116 точек, разбросанных по всему полуострову.

- За последние годы существенно усилилась конкуренция, - говорит директор аптечной сети. - Не все ее выдерживают, некоторые местные аптеки закрылись, владельцы других продали бизнес монстрам с материка. При этом федеральные сети сначала дисконтируют, вытесняют окружение, а потом начинают повышать цены. Приходится четко отслеживать ситуацию и искать новые методы работы. Мы определили ключевые маркеры, выяснили, что пользуется самым большим спросом, на что население обращает внимание и каким образом создается мнение о дешевой аптеке. Наши сотрудники ходят по соседним точкам и сравнивают цены. Потом мы уменьшаем маржу на эти препараты, чтобы увеличить их продажи и "паровозом" подтянуть другие лекарства. Ведь человек обращает внимание на конкретный маркер, а другие товары добирает, не особо вникая.

Кроме того, конкуренция заставляет местных создавать комфортные условия для посетителей: устанавливать кассовые терминалы для безналичного расчета, кондиционеры, аппараты для измерения давления и прочие мелочи, обеспечивающие удобство и приятную атмосферу.

Фото: AP
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Как говорят специалисты, количество аптек на тысячу человек населения в республике уже практически приблизилось к среднероссийскому. По мнению гендиректора аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка, Крым в этой сфере является очень перспективным регионом. Розничный рынок тут растет быстрее, чем в среднем в России.

- В прошлом году розничный рынок страны вырос на пять процентов, Крыма - на 11, - сообщил эксперт на IV форуме "Здравоохранение Крыма-2018". - За восемь месяцев этого года рынок РФ увеличился на 3,6 процента, а Крыма - на 14. Достаточно хороший показатель.

Сергей Шуляк отметил, что в курортном регионе особенно прибылен бизнес в летний период, что, кстати, ожидаемо.

- Когда везде идет спад продаж, в Крыму и Краснодарском крае они только растут, - констатирует он. - Эта тенденция связана с сезонной миграцией. Прирост в июле и августе 23 и 18 процентов соответственно. Я сам летом в Ялте видел очередь в аптеку. Другие регионы этому могут только позавидовать.

Положительные тенденции эксперты связывают, прежде всего, с вхождением Крыма в состав России. При этом крымчане пока тратят меньше денег на лекарства, чем соседи. За месяц местные жители выкладывают около 380 рублей, а среднероссийский показатель - 546. Но ежегодно этот разрыв сокращается. В прошлом году среднестатистический россиянин платил только на семь рублей меньше, а крымчанин - на 34. Аналогичная ситуация с ростом средней цены упаковки. В РФ она выше, но поднимается медленно, а в республике - наоборот.

- В России более 60 процентов рынка - это препараты стоимостью до 160 рублей, - рассказывает Сергей Шуляк. - Поэтому не совсем верно утверждение, что все дорого. В то же время наиболее быстрыми темпами увеличивается потребление препаратов стоимостью свыше 500 рублей и до 50 рублей, а средняя ценовая группа не востребована.

Почему в Крыму онкобольные не могут вовремя получить препараты

Юлия Елистратова говорит, что, по ее наблюдениям, люди не стали покупать больше лекарств, просто цены на них выросли.

- Фактически рынок в стагнации, если не в падении, - утверждает директор аптечной сети. - Все-таки благосостояние населения, учитывая цены на топливо и продукты питания, растет не очень быстро, и люди не могут себе позволить много тратить на медикаменты.

Между тем Сергей Шуляк считает, что более эффективные и соответственно более дорогие препараты станут востребованнее. При этом уже сейчас эксперты констатируют: доля некачественных и поддельных лекарств уменьшилась. За три года Росздравнадзор в Крыму не выявил ни одного фальсифицированного препарата, отмечает Зейнеб Белялова.

- Нашли несколько недоброкачественных лекарств, которые не соответствуют требованиям нормативной документации производителей, - говорит она. - Но это единичные случаи. В основном типичные для аптек нарушения - несоблюдение условий хранения, температурного режима, а также правил отпуска лекарств рецептурной группы. Кроме того, не во всех аптеках есть минимальный ассортимент, определенный правительством, и не везде работали специалисты соответствующей квалификации.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
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Граждане жаловались в Росздравнадзор и на завышение стоимости лекарств. Но по результатам проверок нарушений в этой сфере в Крыму выявлено не было.

По мнению некоторых экспертов, усиливающаяся конкуренция на крымском рынке позволит сдерживать цены. Еще одним положительным фактором является открытие Крымского моста. Теперь в конечную цену не придется закладывать расходы на переправу. Но скажется ли это на ценах?

- Мы видим инфляцию в 1,4 процента на лекарства в целом и два процента на препараты, стоимость которых не регулируется государством. Если в Крыму на те же два процента цена на жизненно необходимые лекарственные препараты не повысится, это будет уже положительный результат, - считает Сергей Шуляк.

Комментарий

Алексей Пушкин, владелец федеральной сети аптек:

- С одной стороны, Крым - очень интересная для аптечного бизнеса территория. Тут растет число жителей и туристов. Но, с другой стороны, это тяжелый для чужих сетей регион. Тут сложная логистическая структура, другой менталитет покупателей. У меня были знакомые, у которых бизнес в Крыму не пошел. Поэтому я считаю, что стоит развиваться именно крымским сетям, в том числе и ради того, чтобы не пускать федералов.

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