Новости

В Ростове сгорели несколько павильонов на авторынке "Фортуна" 22:32
Утверждены новые правила предоставления субсидий автопрому 22:19
В Москве представили оперу о встрече Екатерины II и японского моряка 22:16
Эксперты назвали страны-лидеры нелегальной торговли 22:10
Сотни автомобилей Maserati сгорели при пожаре в Италии 21:30
В Москве задержали ограбившего секс-шоп мужчину 21:02
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии 20:28
Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц 20:12
Иран отверг обвинения в подготовке теракта на территории Дании 20:08
Умер автор мультфильмов про Врунгеля и Остров сокровищ Черкасский 20:00
Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море 19:58
Пожар на месторождении в Югре распространился на другие здания 19:46
Россияне оказались самыми большими фанатами кошек 19:38
На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений 19:18
Путин поддержал идею держать террористов отдельно от других уголовников 19:15
Более 100 маленьких россиян ждут возвращения домой из Ирака и Сирии 19:13
Подводный "детский сад" для осьминогов показали на видео 19:08
Российские гимнастки завоевали "серебро" на ЧМ в Дохе 18:54
Систему весогабаритного контроля начнут строить в начале 2019 года 18:51
Ученые Минска и Еревана заинтересованы в сотрудничестве в области технологий 18:45
Отца польского премьера пригласили в Донецк 18:37
В Москве задержан подросток за попытку убить бездомного 18:30
Врачи ФК "Динамо" спасли пассажирку авиарейса Грозный-Москва 18:27
Почти 200 тыс. москвичей привились от гриппа у станций метро и МЦК 18:24
Названы регионы, жители которых хотят переехать в Москву 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 22:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове сгорели несколько павильонов на авторынке "Фортуна"

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону сгорели несколько торговых павильонов на крупном автомобильном рынке "Фортуна". Огнем полностью или частично уничтожено строений площадью 150 квадратных метров.

Сотни автомобилей Maserati сгорели при пожаре в Италии

- Сообщение о возгорании в переулке Гарнизонный было получено в 19:56. Через час очаг возгорания был локализован и потушен. Пострадавших нет, - сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

Для ликвидации пожара привлекались 32 человека и восемь единиц техники. На месте ЧП работают эксперты пожарно-испытательной лаборатории МЧС. 

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц
Экипаж задержанного на Украине судна "Норд" вернулся домой
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин