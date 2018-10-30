В Ростове сгорели несколько павильонов на авторынке "Фортуна"

В Ростове-на-Дону сгорели несколько торговых павильонов на крупном автомобильном рынке "Фортуна". Огнем полностью или частично уничтожено строений площадью 150 квадратных метров.

- Сообщение о возгорании в переулке Гарнизонный было получено в 19:56. Через час очаг возгорания был локализован и потушен. Пострадавших нет, - сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

Для ликвидации пожара привлекались 32 человека и восемь единиц техники. На месте ЧП работают эксперты пожарно-испытательной лаборатории МЧС.