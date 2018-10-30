В Симферополе возобновили возведение храма Святой Екатерины

В Симферополе на перекрестке улиц 60 лет Октября и Баррикадной возобновлено строительство храма Святой великомученицы Екатерины. Рядом с ним сегодня совершен праздничный молебен и торжественно открыта памятная плита.

- Духовность - внутренний стержень каждого русского человека, поэтому православная вера будет возрождаться, - отметил на церемонии глава РК Сергей Аксенов. - Благодарю Владыку Лазаря, епархию и спонсоров за оказанную поддержку в строительстве. Каждый сможет вложить свою лепту, и построим очень красивый храм, который станет украшением города Симферополя. В добрый час!

Богослужения в маленьком временном здании рядом с будущим храмом проходят с 1998 года. Но оно вмещает не больше 900 человек, поэтому аудиотрансляцию служб приходится выводить на улицу. А других православных церквей поблизости нет.

В 2004-м на месте будущего храма был установлен крест. А 7 декабря 2007 года Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь совершил чин закладки первого камня церкви, после чего его начали возводить на частные пожертвования. В 2016 году усилиями нового настоятеля залито основание и нижний храм. В 2017-2018-м проект и все необходимые документы были переделаны в соответствии с законодательством РФ.

В мае 2017 года состоялся чин освящения колоколов, купленных на пожертвования прихожан. Теперь же будет открыт специальный счет, на который свои взносы на храм смогут переводить все желающие. А главным меценатом выступит одна из крупнейших строительных компаний полуострова. Предполагается, что первая служба в новой церкви состоится в 2020 году. Рядом с храмом планируется построить здание для воскресной школы.