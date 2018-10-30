Вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука поместили под домашний арест

Октябрьский районный суд Краснодара поместил под домашний арест вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука, которого подозревают в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Об этом во вторник сообщили в Краснодарском краевом суде.

Как уже писала "РГ", арест чиновника связан с выявленными нарушениями в организации по уборке города, где он является председателем совета директоров. По версии следствия, зная о наличии кредиторской задолженности и убытках акционерного общества, он заключил с ним договоры на оказание услуг, причем по завышенной стоимости. Разница между тарифами при этом составила свыше 115 миллионов рублей.

Под стражу Паламарчука взяли в апреле текущего года. Однако в октябре меру пресечения поменяли, поместив подозреваемого под домашний арест.

Напомним, в мэрии курорта с весны этого года прошло уже несколько арестов вице-мэров города. Большую часть задержанных чиновников заподозрили в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство жилых домом.