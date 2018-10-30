На Урале магазин заставили отключить шумные кондиционеры

Жители дома № 59 по улице Макеева в Миассе одержали судебную победу над расположенным по соседству супермаркетом одной из федеральных торговых сетей. Суд предписал ему приостановить использование слишком шумного холодильного оборудования, и теперь покой жильцов охраняют судебные приставы, сообщили во вторник в УФССП региона.

Как пояснили в ведомстве, работа сплит-системы, состоящей из четырех мощных кондиционеров, значительно превышала допустимый уровень шума, от чего страдали жильцы расположенных через стену квартир. Они обратились к специалистам Роспотребнадзора, которые провели экспертизу уровня звукового давления, а также уровня звука и шума, проникающих в жилые помещения и выявили значительное превышение допустимых параметров СанПиН.

Сразу после экспертизы руководство магазина, во избежание нежелательных для себя последствий, провело модернизацию - распорядилось поднять установленные пирамидой на земле кондиционеры на крышу здания.

Однако сохранить помешавшие соседям агрегаты это не помогло: суд не принял во внимание доводы о том, что нарушения уже устранены, а проведенный магазином самостоятельный замер уровня шума и вовсе отверг на том основании, что эта экспертиза проведена неаккредитованным органом и не в жилых помещениях, а на улице. Само по себе перемещение кондиционеров на крышу суд расценил как частичное устранение нарушения. Однако постановил приостановить работу холодильного оборудования сроком на 60 суток.

За это время магазин должен разобраться со своими кондиционерами и подтвердить их безвредность для местных жителей. А пока сотрудникам отдела УФССП поручено обеспечить контроль за выполнением судебного решения.

Судебные приставы прибыли по адресу магазина и удостоверились, что в магазине освобождены от товаров все охлаждаемые витрины: молочные, мясные, для полуфабрикатов и заморозки. В продаже остались только продукты длительного хранения, - пояснила представитель УФССП региона Ольга Шебанова. - Однако во избежание самовольного включения сплит-системы были опечатаны все помещенные на крышу кондиционеры и их блок электропитания. А также вручили представителю магазина предупреждение об уголовной ответственности по статье о неисполнении судебного решения.

Впрочем, за магазином оставлено право досрочного освобождения от наказания - в случае полного устранения нарушений, отметили в УФССП региона.