Названы причины пожара на месторождении в Югре

Разгерметизация резервуара стала причиной крупного пожара на Хохряковском месторождении в Югре.

Напомним, в Нижневартовском районе в 15:25 по местному времени загорелись два резервуара, частично заполненных нефтепродуктами. Произошел разлив нефти на территории около тысячи квадратных метров, пострадали люди.

Как рассказал ТАСС представитель нефтегазодобывающего предприятия, разгерметизации и пожар случились во время плановых работ, которые ведет фирма-подрядчик.

Очаг возгорания, по словам источника, находится в пределах обвалования - системы земляных валов, созданных для ограничения площади разлива нефтепродуктов вокруг резервуарных парков. Угрозы, что пламя перекинется на жилые и административные строения, нет.

По данным Следственного комитета ХМАО-Югры, в результате происшествия пострадали двое работников предприятия. Сейчас им оказываются медпомощь. В пресс-службе окружного минздрава подчеркивают, что люди находятся в тяжелом состоянии.

"Организована процессуальная проверка. Следователи и криминалисты выехали на место ЧП", - сообщили в СК.